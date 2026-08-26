Глава государства: В вере и уверенности в себе кроется мощный созидательный потенциал страны

Истинный патриотизм заключается в плодотворном и упорном труде. Об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на Августовской конференции педагогов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Созидательный труд, по словам Президента, — это высшая форма человеческой самореализации, а обязанность государства — признание заслуг трудолюбивых граждан и справедливая оценка их деятельности.

-Там, где царит уныние, никогда не будет развития. Как говорил великий Абай: «Самый жалкий человек на свете — это человек без устремлений». Сфера просвещения должна стать маяком, освещающим путь нации к прогрессу. Отрадно, что молодое поколение казахстанцев с оптимизмом смотрит в завтрашний день. В этой вере и уверенности в себе кроется мощный созидательный потенциал нашей страны, — заявил Глава государства.

Он также указал, что воспитание ответственных и добросовестных граждан, которые станут опорой Справедливого, Сильного, Безопасного и Чистого Казахстана, — наш общий долг.

— Мы должны работать сообща, чтобы построить прогрессивное государство. Народная мудрость гласит: «Білім — таусылмас қазына» («Образование — неисчерпаемая сокровищница»). Только опираясь на знания и науку, мы сможем достичь всех поставленных целей.

Уверен, что благодаря квалифицированным педагогам, талантливой молодежи и непоколебимому единству наша страна справится с любыми вызовами. Учитель — светоч нации. Его самоотверженный труд заслуживает особой признательности. Желаю успешного нового учебного года! — подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал принять срочные меры для систематизации и правильного применения искусственного интеллекта детьми и педагогами и поручил избавить педагогов от бумажной волокиты и лишних проверок.

Глава государства подверг критике бессодержательные дискуссии вокруг сферы образования в социальных сетях, указал на региональные диспропорции в качестве образования, высказался о запрете на соцсети детям до 16 лет.



Также сообщалось о том, что казахстанским школьникам будут выплачивать премии за победы в конкурсах научных проектов.