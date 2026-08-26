Токаев призвал педагогов воспитывать новые поколения оптимистов

Педагоги должны воспитывать смелых граждан с чистыми помыслами, добрыми намерениями и твердой верой в добро и светлое будущее. Об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на Августовской конференции педагогов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Человек, который боится сделать шаг, не верит в свои силы и бесконечно жалуется на жизнь, обрекает себя на мрачное будущее. Наша общая задача — защитить молодое поколение от духовных болезней и предрассудков. В этом вопросе огромная ответственность возлагается на систему образования и просвещения. Поэтому наши педагоги должны, прежде всего, воспитывать смелых граждан с чистыми помыслами, добрыми намерениями и твердой верой в добро и светлое будущее, — сказал Президент.

Он отметил, что задача ұстазов — воспитать новые поколения оптимистов, а не страдающих печалью (мұң), неуверенных в себе страдальцев, сеющих вокруг семена депрессии.

— Мы — нация победителей, готовых к преодолению всех трудностей и угроз, уверенно смотрящих только вперед, верящих в светлое будущее, а не ищущих причины трагедий, поражений, неудач, а также психологических комплексов в историческом прошлом и в других государствах и народах. Именно патриотичные, образованные, прогрессивные и трудолюбивые граждане станут той движущей силой, которая обеспечит процветание нашей страны. Искренне радует, что эти прекрасные возможности я уже сегодня отчетливо вижу в наших молодых людях, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал принять срочные меры для систематизации и правильного применения искусственного интеллекта детьми и педагогами и поручил избавить педагогов от бумажной волокиты и лишних проверок.

Глава государства подверг критике бессодержательные дискуссии вокруг сферы образования в социальных сетях, указал на региональные диспропорции в качестве образования, высказался о запрете на соцсети детям до 16 лет.



Также сообщалось о том, что казахстанским школьникам будут выплачивать премии за победы в конкурсах научных проектов.