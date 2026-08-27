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    ЦИК выдала депутатам Курултая удостоверения и значки

    Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 145 депутатов Курултая. С 27 августа официально начались их депутатские полномочия, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Новый состав Курултая официально зарегистрирован: депутатам выдали удостоверения и значки
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Как сообщили в ЦИК, регистрация депутатов состоялась на XVI заседании Центральной избирательной комиссии.

    Председатель ЦИК Нурлан Абдиров напомнил, что, согласно Конституционному закону «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов», полномочия депутата начинаются с момента его регистрации Центризбиркомом.

    Новый состав Курултая официально зарегистрирован: депутатам выдали удостоверения и значки
    Фото: ЦИК РК

    Новым депутатам Курултая вручили удостоверения и нагрудные знаки.

    Новый состав Курултая официально зарегистрирован: депутатам выдали удостоверения и значки
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    — Ваши полномочия начались с момента регистрации Центральной избирательной комиссией. Теперь вы — депутаты Курултая Республики Казахстан, высшего представительного органа, осуществляющего законодательную власть в стране. Депутаты Курултая избирались на основе прямого избирательного права. Все этапы избирательной кампании были организованы в строгом соответствии с требованиями законодательства. Депутатский мандат — это результат доверия и выбора народа, а статус депутата Курултая возлагает на каждого из вас большую ответственность перед страной и нашим народом, — отметил Нурлан Абдиров.

    Новый состав Курултая официально зарегистрирован: депутатам выдали удостоверения и значки
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Напомним, по итогам выборов 23 августа в Курултай прошли пять политических партий.

    Новый состав Курултая официально зарегистрирован: депутатам выдали удостоверения и значки
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Ранее партии определили депутатов, которые получат их мандаты в Курултае. «Әділет» представила список из 110 депутатов, «Ауыл»  — из 10, Respublica — из девяти , ОСДП и «Ак жол» — по восемь.

    ЦИК выдала депутатам Курултая удостоверения и значки
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    Курултай Выборы-2026 Партия «Ауыл» Партия «Ақ жол» партия «Әділет» ЦИК Выборы в Курултай Политические партии Политика ОСДП Партия Respublica
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор