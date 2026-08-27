ЦИК выдала депутатам Курултая удостоверения и значки
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 145 депутатов Курултая. С 27 августа официально начались их депутатские полномочия, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в ЦИК, регистрация депутатов состоялась на XVI заседании Центральной избирательной комиссии.
Председатель ЦИК Нурлан Абдиров напомнил, что, согласно Конституционному закону «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов», полномочия депутата начинаются с момента его регистрации Центризбиркомом.
Новым депутатам Курултая вручили удостоверения и нагрудные знаки.
— Ваши полномочия начались с момента регистрации Центральной избирательной комиссией. Теперь вы — депутаты Курултая Республики Казахстан, высшего представительного органа, осуществляющего законодательную власть в стране. Депутаты Курултая избирались на основе прямого избирательного права. Все этапы избирательной кампании были организованы в строгом соответствии с требованиями законодательства. Депутатский мандат — это результат доверия и выбора народа, а статус депутата Курултая возлагает на каждого из вас большую ответственность перед страной и нашим народом, — отметил Нурлан Абдиров.
Напомним, по итогам выборов 23 августа в Курултай прошли пять политических партий.
Ранее партии определили депутатов, которые получат их мандаты в Курултае. «Әділет» представила список из 110 депутатов, «Ауыл» — из 10, Respublica — из девяти , ОСДП и «Ак жол» — по восемь.