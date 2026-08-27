ЦИК выдала депутатам Курултая удостоверения и значки

Как сообщили в ЦИК, регистрация депутатов состоялась на XVI заседании Центральной избирательной комиссии.

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров напомнил, что, согласно Конституционному закону «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов», полномочия депутата начинаются с момента его регистрации Центризбиркомом.

Фото: ЦИК РК

Новым депутатам Курултая вручили удостоверения и нагрудные знаки.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

— Ваши полномочия начались с момента регистрации Центральной избирательной комиссией. Теперь вы — депутаты Курултая Республики Казахстан, высшего представительного органа, осуществляющего законодательную власть в стране. Депутаты Курултая избирались на основе прямого избирательного права. Все этапы избирательной кампании были организованы в строгом соответствии с требованиями законодательства. Депутатский мандат — это результат доверия и выбора народа, а статус депутата Курултая возлагает на каждого из вас большую ответственность перед страной и нашим народом, — отметил Нурлан Абдиров.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Напомним, по итогам выборов 23 августа в Курултай прошли пять политических партий.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Ранее партии определили депутатов, которые получат их мандаты в Курултае. «Әділет» представила список из 110 депутатов, «Ауыл» — из 10, Respublica — из девяти , ОСДП и «Ак жол» — по восемь.