Respublica назвала девять депутатов нового Курултая

Партия Respublica определилась с составом своих депутатов в новом Курултае, передает корреспондент агентства Kazinform.

По итогам выборов, прошедших 23 августа, партия набрала 509 631 голос, или 5,56% от общего числа проголосовавших. Это позволило Respublica получить девять депутатских мандатов из 145.

Список депутатов, которые представят партию в Курултае:

Бекжан Айткулов — председатель Туркестанского областного филиала партии, депутат маслихата Туркестанской области VII-VIII созывов. Руслан Идрисов — предприниматель, учредитель ТОО Global Food, депутат маслихата Алматы VIII созыва. Мейрхат Касымбаев — предприниматель, председатель наблюдательного совета ТОО Capital Road Construction. Олжас Куспеков — заместитель председателя партии Respublica, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва. Динара Наумова — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, член Совета по молодёжной политике при Президенте Республики Казахстан. Екатерина Смолякова — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва. Нургуль Тау — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва. Махамбет Хасенов — учредитель и генеральный директор Special Oil Projects и нефтебазы «Альмерек», председатель Общественного совета Алматы. Айдарбек Ходжаназаров — председатель партии Respublica, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, руководитель фракции партии в Парламенте.

По итогам выборов 23 августа Respublica набрала 5,56 % голосов избирателей. Партия получила девять из 145 депутатских мандатов.

Партия Respublica выдвигала 76 кандидатов в депутаты Курултая.

О том, как распределились мандаты политических партий после выборов сообщали в материале.

Ранее сообщалось, когда состоится первая сессия Курултая Казахстана.