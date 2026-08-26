KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Respublica назвала девять депутатов нового Курултая

    Партия Respublica определилась с составом своих депутатов в новом Курултае, передает корреспондент агентства Kazinform.

    партия Respublica республика
    Фото: Respublica

    По итогам выборов, прошедших 23 августа, партия набрала 509 631 голос, или 5,56% от общего числа проголосовавших. Это позволило Respublica получить девять депутатских мандатов из 145.

    Список депутатов, которые представят партию в Курултае:

    1. Бекжан Айткулов  — председатель Туркестанского областного филиала партии, депутат маслихата Туркестанской области VII-VIII созывов.
    2. Руслан Идрисов — предприниматель, учредитель ТОО Global Food, депутат маслихата Алматы VIII созыва.
    3. Мейрхат Касымбаев — предприниматель, председатель наблюдательного совета ТОО Capital Road Construction.
    4. Олжас Куспеков — заместитель председателя партии Respublica, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва.
    5. Динара Наумова — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, член Совета по молодёжной политике при Президенте Республики Казахстан.
    6. Екатерина Смолякова — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва.
    7. Нургуль Тау — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва.
    8. Махамбет Хасенов — учредитель и генеральный директор Special Oil Projects и нефтебазы «Альмерек», председатель Общественного совета Алматы.
    9. Айдарбек Ходжаназаров — председатель партии Respublica, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, руководитель фракции партии в Парламенте.

    По итогам выборов 23 августа Respublica набрала 5,56 % голосов избирателей. Партия получила девять из 145 депутатских мандатов.

    Партия Respublica выдвигала 76 кандидатов в депутаты Курултая.

    О том, как распределились мандаты политических партий после выборов сообщали в материале

    Ранее сообщалось, когда состоится первая сессия Курултая Казахстана.

    Выборы-2026 Казахстан Выборы в Курултай Политические партии Депутаты Партия Respublica
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор