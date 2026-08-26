Президент подписал указ о проведении первой сессии Курултая
Президент подписал Указ «О созыве первой сессии Курултая Республики Казахстан первого созыва», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В соответствии с пунктом 2 статьи 58 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать первую сессию Курултая Республики Казахстан первого созыва 28 августа 2026 года в 11 часов в городе Астане.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 26 августа 2026 года
№ 1411