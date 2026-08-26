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    Президент подписал указ о проведении первой сессии Курултая

    Президент подписал Указ «О созыве первой сессии Курултая Республики Казахстан первого созыва», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Акорда

    В соответствии с пунктом 2 статьи 58 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Созвать первую сессию Курултая Республики Казахстан первого созыва 28 августа 2026 года в 11 часов в городе Астане.

    2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Астана, Акорда, 26 августа 2026 года

    № 1411

    Президент
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор