Сингапур поддержал политические реформы в Казахстане

Старший министр Сингапура Ли Сянь Лун поблагодарил Президента за возможность обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и отметил значительные успехи Казахстана в социально-экономическом развитии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

— Поздравляю Вас с успешным проведением первых выборов в Курултай. Мы поддерживаем проводимые под Вашим руководством масштабные политические реформы. Наши двусторонние отношения вышли на качественно новый уровень. Отмечаем растущий интерес казахстанских компаний к выходу на рынок Сингапура. В этой связи последовательно расширяется договорно-правовая база. С удовлетворением отмечаю ратификацию Договора о взаимной защите инвестиций и Соглашения о торговле услугами и инвестициях, — сказал Ли Сянь Лун.

В ходе беседы особое внимание было уделено перспективам наращивания связей в сферах экономики, транспорта, логистики, развития «умных» городов, сельского хозяйства, критических минералов и туризма.

Ранее в ходе беседы Глава государства подчеркнул, что первый визит Ли Сянь Луна в Казахстан имеет историческое значение для нашей страны.

Кроме того, собеседники обсудили сотрудничество в транспортно-логистической сфере.