Новый аэропорт в Астане построят с учетом опыта Сингапура

Глава государства также рассказал о проводимых в стране масштабных политических преобразованиях, направленных на дальнейшее совершенствование государственного управления и политической системы, в основе которых заложен принцип «Сильный Президент, влиятельный Курултай и подотчетное Правительство», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Президент подчеркнул, что в Казахстане уделяют особое внимание формированию благоприятного инвестиционного климата и защите прав иностранных инвесторов.

По его словам, в нашей стране уже успешно работает ряд сингапурских компаний и фондов, в том числе PSA International, Temasek Holdings и другие.

Кроме того, собеседники обсудили сотрудничество в транспортно-логистической сфере.

— Мы приняли решение о строительстве нового современного аэропорта в Астане в целях удовлетворения растущих потребностей в развитии авиационного хаба. В этой связи особый интерес для нас представляет передовой опыт Сингапура. Аэропорт Чанги, являясь признанным «золотым стандартом» мировой авиации, олицетворяет высокий уровень эффективности, передовые инновации и безупречное качество обслуживания. Мы намерены использовать этот опыт при реализации нового проекта и вывести двустороннее сотрудничество в авиационной сфере на новый уровень, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства предложил также активизировать взаимодействие между Казахстаном и Сингапуром в области искусственного интеллекта и цифровизации.

— Казахстан — цифровая страна. Стремительный рост Казахстана как лидера в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта обусловлен проводимой государством структурной реформой. Мы создали министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, объявили 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта, — сообщил он.

Ранее в ходе беседы Глава государства подчеркнул, что первый визит Ли Сянь Луна в Казахстан имеет историческое значение для нашей страны.