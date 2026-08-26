Президент поручил разобраться с навязчивой рекламой фастфуда в Казахстане

Глава государства отметил, что реклама фастфуда заполонила публичное пространство.

— Она формирует устойчивые вредные привычки, увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, негативно сказывается на трудовом потенциале страны, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, под наблюдением медиков находится около 7 тысяч детей с сахарным диабетом. При этом число таких детей не уменьшается, а продолжает расти.

Президент отметил, что многие государства запрещают или ограничивают рекламу продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли, ориентированную на подрастающее поколение.

— Этот вопрос непростой, в нем присутствует целый набор деликатных и сложных моментов, включая дискуссионные медицинские и даже политические нюансы. Но Правительству все же нужно досконально разобраться в этой проблеме, имея в виду, прежде всего, здоровье наших детей, — подчеркнул Глава государства.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал принять срочные меры для систематизации и правильного применения искусственного интеллекта детьми и педагогами и поручил избавить педагогов от бумажной волокиты и лишних проверок.

Глава государства подверг критике бессодержательные дискуссии вокруг сферы образования в социальных сетях, указал на региональные диспропорции в качестве образования, высказался о запрете на соцсети детям до 16 лет.



Также сообщалось о том, что казахстанским школьникам будут выплачивать премии за победы в конкурсах научных проектов.