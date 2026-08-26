Министр просвещения назвала следующий этап развития системы образования в Казахстане

Следующим этапом работы Министерства просвещения станет обеспечение высокого качества образования для каждой школы и каждого ребенка. Об этом министр просвещения Жулдыз Сулейменова заявила на Августовской конференции в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Министр отметила, что достигнутые казахстанскими школьниками результаты на международных олимпиадах свидетельствуют о высоком потенциале системы образования и талантливой молодежи.

— Только вчера вся страна радовалась успехам наших школьников — победителей и призеров международных олимпиад. Их достижения получили высокое признание Главы государства. В этом году впервые учителя и тренеры были отмечены на таком высоком уровне. Это показывает главное, что в нашей стране ценится успех ребенка и уважается труд учителя. И за этой поддержкой стоят реальные результаты наших детей, — сказала Жулдыз Сулейменова.

Она подчеркнула, что в 2026 году сборная Казахстана по физике показала лучший результат за всю историю участия страны в Международной олимпиаде по физике. Все пять участников команды завоевали золотые медали.

Успешно выступили казахстанские школьники и на международных соревнованиях по робототехнике. На мировом чемпионате они завоевали 12 наград, продемонстрировав высокий потенциал в сфере инженерии и цифровых технологий.

Кроме того, в этом году в Астане впервые прошла Международная олимпиада по искусственному интеллекту. В ней приняли участие около 500 школьников из 106 стран. Школьник из Казахстана занял второе место в абсолютном зачете.

По словам министра, Казахстан постепенно становится площадкой для мировой интеллектуальной конкуренции.

Жулдыз Сулейменова также сообщила, что по поручению Главы государства расширены возможности дальнейшего развития талантливой молодежи, включая обучение по стипендии «Болашак».