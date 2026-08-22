Фатима Супыгалиева стала первой чемпионкой мира в истории женского дзюдо Казахстана

16-летняя казахстанская дзюдоистка Фатима Супыгалиева завоевала золотую медаль чемпионата мира среди кадетов в Эквадоре. Ее победа стала исторической для отечественного дзюдо — ранее ни одной представительнице Казахстана не удавалось выиграть мировое первенство среди девушек, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

Фатима Супыгалиева выступила в весовой категории до 52 кг и дошла до финала, где встретилась с представительницей Украины Ксенией Кирильчук.

Основное время схватки не выявило победителя. В дополнительное время — golden score — казахстанская спортсменка провела решающий прием и завершила поединок иппоном.

Эта победа стала исторической для казахстанского дзюдо. Фатима Супыгалиева стала первой представительницей Казахстана, выигравшей чемпионат мира среди девушек.

По итогам второго соревновательного дня казахстанские дзюдоисты также пополнили медальную копилку еще тремя наградами. Инжу Жумажан в весовой категории до 57 кг завоевала серебряную медаль, Ерик Усенов — бронзовую в категории до 66 кг, Бекали Еркен — в весе до 73 кг.

Фото: Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Таким образом, после двух дней соревнований сборная Казахстана сохраняет лидерство в общекомандном медальном зачете. В активе национальной команды две золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды.

В чемпионате мира принимают участие 457 спортсменов из 59 стран. Соревнования завершатся 23 августа.

Ранее Kazinform сообщал, что в первый соревновательный день чемпионата мира среди кадетов в Гуаякиле сборная Казахстана завоевала сразу пять медалей. Чемпионом мира в весовой категории до 60 кг стал Габит Расулхан, серебро выиграли Адильжан Нурбекен и Адия Жанахмет, бронзу — Бекарыс Кудайберген и Ахмет Баубек.

Также в июле молодежная сборная Казахстана успешно выступила на чемпионате Азии по дзюдо в Аммане, завоевав пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали.