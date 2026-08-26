Правила аттестации учителей в Казахстане ждут изменения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть требования к аттестации педагогов. Об этом он заявил на республиканской Августовской конференции учителей в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава государства отметил, что получает многочисленные обращения от учителей с просьбой пересмотреть действующие правила аттестации.

— Как известно, для оказания учителям профессиональной поддержки был создан Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу». Однако деятельность этой организации оставляет желать лучшего. В частности, ко мне поступает множество обращений от учителей с просьбой пересмотреть правила аттестации. Педагоги отмечают чрезмерную нагрузку и бюрократическую волокиту.

В связи с этим я дал конкретное поручение оптимизировать и усовершенствовать требования к прохождению аттестации педагогов, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

При этом Президент подчеркнул, что речь не идет о полном отказе от оценивания или о его усложнении.



— Объективная оценка знаний является основой образовательного процесса. Нам нужна система, которая будет максимально понятной и открытой. Это крайне важный вопрос, его рассмотрение требует высокой ответственности и исключительного профессионализма, — отметил Глава государства.

Он поручил профильному министерству изучить вопрос и в кратчайшие сроки представить конкретные инициативы.

Президент также отметил необходимость включения в программы повышения квалификации ценностные ориентиры, закрепленные в новой Конституции, а также идеи концепций «Адал азамат», «Таза Қазақстан», «Закон и Порядок».

Ранее Глава государства отметил значение уважительного отношения к профессии учителя. Президент Казахстана также сообщил о том, что за последние пять лет в Казахстане построено 1 120 школ более чем на 1 млн ученических мест. Он заявил, что в Новой Конституции Казахстана впервые особое внимание уделено образовательной сфере, а развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций закреплено как стратегическое направление.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал качество школьных учебников в стране, и поручил пересмотреть материалы с недостоверными историческими фактами.

Отдельно Глава государства отметил успехи сельских школьников на олимпиадах. Количество призеров олимпиад среди сельских школьников выросло в Казахстане в 10 раз.

Напомним, Казахстан занял второе место среди стран по показателю укрепления авторитета преподавателей согласно исследованию TALIS-2024.

В Казахстане сохраняется дефицит более 5 тысяч учителей.