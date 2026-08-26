Президент Казахстана поручил завершить работу над едиными стандартами экологического образования до конца года

Правительство должно завершить работу над едиными стандартами экологического образования в школах и университетах до конца 2026 года. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев заявил на Августовской конференции педагогов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава государства отметил необходимость прививать подрастающему поколению бережное отношение к окружающей среде.

— Ранее я уже высказывался о необходимости введения единых стандартов экологического образования в школах и университетах. Правительство должно завершить эту работу к концу текущего года, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также подчеркнул важность масштабирования комплексной образовательной программы «Адал азамат», которая в настоящее время внедрена преимущественно в системе среднего образования.

— Формирование ценностных ориентиров у подрастающего поколения молодежи является крайне важной задачей, от решения которой напрямую зависит будущее нашей страны. Однако было бы неправильно возлагать всю ответственность за этот вопрос исключительно на школы, — отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев призвал совместными усилиями создать безопасную и комфортную среду для детей.

— Ключевая цель: основные принципы, закрепленные в Конституции, призваны стать неотъемлемой частью нашей национальной идентичности. Молодежь должна хорошо знать наш Основной закон. Несомненно, только так наше общество станет прогрессивным, просвещенным и гармоничным, а Казахстан превратится в высокоразвитое и передовое государство, — подчеркнул Президент.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал принять срочные меры для систематизации и правильного применения искусственного интеллекта детьми и педагогами и поручил избавить педагогов от бумажной волокиты и лишних проверок.

Глава государства подверг критике бессодержательные дискуссии вокруг сферы образования в социальных сетях, указал на региональные диспропорции в качестве образования, высказался о запрете на соцсети детям до 16 лет.



Также сообщалось о том, что казахстанским школьникам будут выплачивать премии за победы в конкурсах научных проектов.