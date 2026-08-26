Соответствует качеству: результаты проверки бензина АИ-95 и АИ-98 озвучили на ПНХЗ

В пресс-службе «КазМунайГаз» сообщили, что получены результаты испытаний арбитражных проб автомобильных бензинов Павлодарского НХЗ, передает корреспондент агентства Kazinform.

В компании рассказали, что 25 августа 2026 года проведены испытания арбитражных проб автомобильных бензинов Павлодарского нефтехимического завода в независимой лаборатории SGS Kazakhstan. Эта компания работает в 115 странах мира. В лаборатории получено подтверждение соответствия качеству арбитражных проб ГОСТ 32513.

— Таким образом, бензин марок АИ‑95 и АИ‑98 производства Павлодарского НХЗ соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 и ГОСТ 32513‑2013. Отгруженные заводом партии бензина подтверждают качество продукта, — сообщили в пресс-службе АО «КазМунайГаз».

Напомним, ранее в сети стали появляться жалобы на качество бензина марок АИ-95 и АИ-98, после использования которого у некоторых водителей стали возникать технические неисправности с автомобилем.

В Министерстве энергетики ответили, что проводится проверка качество топлива на ПНХЗ.