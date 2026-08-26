Токаев: Школы должны стать центрами качественного обучения и воспитания

По словам Касым-Жомарта Токаева, особое внимание следует уделить воспитанию подрастающего поколения.

— Процесс формирования в обществе новой этики, основанной на законности и порядке, чистоте и цивилизованности, начинается с выполнения этой важной миссии.

На сегодняшний день в Казахстане насчитывается около 7 миллионов детей. С учетом молодежи их доля составляет почти половину населения.

Благополучие и прогресс нашего государства в будущем напрямую зависит от воспитания высоконравственного поколения. Нам необходимо прививать молодежи ценности патриотизма, знаний, трудолюбия и созидания, — сказал Президент.