Токаев: Школы должны стать центрами качественного обучения и воспитания
Школы в Казахстане должны стать центрами качественного обучения и содержательного воспитания. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев заявил на Августовской конференции педагогов, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам Касым-Жомарта Токаева, особое внимание следует уделить воспитанию подрастающего поколения.
— Процесс формирования в обществе новой этики, основанной на законности и порядке, чистоте и цивилизованности, начинается с выполнения этой важной миссии.
На сегодняшний день в Казахстане насчитывается около 7 миллионов детей. С учетом молодежи их доля составляет почти половину населения.
Благополучие и прогресс нашего государства в будущем напрямую зависит от воспитания высоконравственного поколения. Нам необходимо прививать молодежи ценности патриотизма, знаний, трудолюбия и созидания, — сказал Президент.
Иначе, отметил он, новые школы и самые современные образовательные технологии останутся лишь пустой формой без содержания. В данном контексте неоспорима особая роль сферы просвещения.
— Школы должны стать центрами качественного обучения и содержательного воспитания. Важно, чтобы дети шли в школу с радостью и энтузиазмом. Школа должна стать для них вторым домом — местом, где они не только получают знания и общаются со сверстниками, но и проживают свои самые счастливые годы детства и юности. Именно такой и должна быть школа, — заключил Глава государства.
Также Касым-Жомарт Токаев заявил, что Правительству необходимо проработать вопрос открытия в Астане казахстанско-китайской школы искусственного интеллекта.
Кроме того, Президент высказался о запрете на соцсети детям до 16 лет.