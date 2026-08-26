Зима близко: насколько Казахстан готов к отопительному сезону

Подготовка к отопительному сезону вышла на финишную прямую: ремонтные кампании, модернизация сетей и новые проекты должны обеспечить устойчивость энергосистемы в предстоящую зиму. Но реальная готовность определяется не цифрами отчетности, а тем, насколько оборудование и топливные резервы выдержат зимний максимум нагрузок. Подробности — в материале корреспондента агентства Kazinform.

В активной фазе

Подготовительная кампания к новому отопительному сезону находится в активной фазе. В 2026 году на электрических станциях запланирован капитальный ремонт девяти энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины. К настоящему времени полностью завершен ремонт трех энергоблоков, 13 котлов и восьми турбин. Еще на двух энергоблоках, 29 котлах и 22 турбинах работы находятся на разных стадиях.

Еще один крупный участок подготовки — электрические сети. Здесь запланирован ремонт 17,1 тыс. км линий электропередачи, 444 подстанций и 3,4 тыс. распределительных пунктов и электроузлов. На сегодня отремонтировано 13,3 тыс. км линий, 271 подстанция и 2 219 распределительных пунктов и узлов электроснабжения.

С тепловыми сетями картина иная. Из предусмотренных к реконструкции и капитальному ремонту 377 км теплотрасс заменено 139 км — 37% от общего плана.

В Министерстве энергетики подчеркивают: все работы ведутся в соответствии с графиками, а существенных рисков, которые могли бы негативно повлиять на подготовку к предстоящему отопительному сезону, пока не выявлено.

Фото: Министерство энергетики РК

Параллельно продолжается реализация проектов модернизации энергетического и коммунального сектора. В 2026 году планируется реализовать 61 проект на 131,1 млрд теңге. Из них 28 находятся на стадии реализации, 23 готовы к реализации, еще 10 проходят разные этапы согласования.

Отдельно стоит отметить проекты, одобренные холдингом «Байтерек». Из 318 проектов 173 относятся к электроснабжению и 71 — к теплоснабжению. В ближайшие месяцы ожидается завершение порядка 20–30 проектов по этим двум направлениям.

Вопрос, однако, заключается в том, какая часть этих проектов уже успеет непосредственно повлиять на надежность предстоящего отопительного сезона, а какие изменения рассчитаны на более долгосрочный эффект. Для зимы 2026–2027 годов ключевыми остаются те объекты, которые будут физически завершены и введены в работу до начала периода максимальных нагрузок.

Готовность к зиме — что говорит эксперт

Между тем, по словам заслуженного энергетика Казахстана Жакыпа Хайрушева, говорить о готовности энергосистемы к зиме, оценивая лишь объем ремонтных работ, не совсем правильно.

— Для энергетика важнее другое: сколько генерирующего оборудования реально будет находиться в работе к началу осенне-зимнего периода (ОЗП), какой будет располагаемая мощность при зимнем максимуме, какой останется резерв после покрытия нагрузки, нет ли оборудования с длительными аварийными ограничениями, насколько обеспечены станции топливом, — комментирует Жакып Хайрушев.

Фото: из личного архива Жакыпа Хайрушева

После масштабного отключения электроэнергии 14 августа эксперт предложил учитывать при оценке готовности энергосистемы к осенне-зимнему периоду еще один важный критерий. По словам Жакыпа Хайрушева, нужно проверить не только способность системы пройти расчетный зимний максимум в нормальном режиме, но и ее поведение при крупном возмущении. Например, при внезапной потере крупного энергоблока, линии 500 кВ или существенном небалансе со стороны ОЭС Центральной Азии.

— Сейчас одновременно ремонтируются 3 энергоблока, 33 котла и 24 турбины. До начала устойчивых холодов все критическое оборудование должно не просто выйти из ремонта, а пройти испытания и подтвердить располагаемую мощность, — отметил энергетик.

По последним данным, на складах энергоисточников находится 4,1 млн тонн угля и 137 тыс. тонн мазута. Это тоже важный показатель, отмечает эксперт, но и его нужно смотреть не одной общей цифрой по стране, а по каждой станции отдельно, с учетом нормативного запаса и фактического расхода топлива.

От отчетности — к контролю за конкретным оборудованием

В этом году подготовка к осенне-зимнему периоду проходит еще и в условиях изменения самого подхода к контролю за состоянием объектов энергетической системы. В 2025 году Министерство энергетики запустило в опытную эксплуатацию цифровой сервис автоматизации мониторинга подготовки и прохождения осенне-зимнего периода.

Сервис работает в составе государственной информационной системы «Единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом» на платформе EnergyTech. Одним из главных результатов первого года стало создание единой цифровой базы активов отрасли. Ранее сведения о техническом состоянии оборудования хранились в бумажном виде и в разрозненных ведомственных формах, что ограничивало возможность оперативно оценивать общую картину готовности.

Сегодня оцифрованы активы 160 предприятий: 76 энергогенерирующих организаций, 30 энергопередающих и 54 теплопередающих. В общей сложности уникальные идентификаторы получили 115 тыс. объектов и единиц оборудования.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Опытная эксплуатация при этом выявила проблемы, характерные для переходного этапа: неполноту и разнородность исходных данных, отсутствие единых подходов к классификации оборудования и дублирование записей. Для их устранения разработана единая методика учета активов, а модуль управления активами приведен в соответствие с международным стандартом ISO 14224.

По сути, меняется сама логика контроля. Если раньше информация о дефекте могла оставаться записью в бумажном журнале отдельного предприятия, то теперь неисправность привязывается к конкретному активу с уникальным идентификатором. К нему же относятся данные о техническом состоянии и запланированных ремонтных работах.

Система должна увидеть проблему до аварии

Сервис позволяет отслеживать выполнение мероприятий не только в виде общего процента готовности каждого предприятия, но и в разрезе конкретной единицы оборудования. Если ремонт начинает отставать от планового срока, эти данные становятся видны для Министерства энергетики и местных исполнительных органов, что теоретически позволяет принять меры еще до начала отопительного сезона.

Ранее заявленный целевой эффект — снижение рисков аварийности должен достигаться именно за счет перехода от постфактумной отчетности к упреждающему контролю. Но 2025–2026 годы были периодом опытной эксплуатации, когда основной объем работы пришелся на оцифровку активов и настройку процессов сбора данных. Поэтому в этом отопительном сезоне оценить эффективность системы в полной мере пока не удастся.

Фото: Нелли Нигматуллина

Первых верифицированных показателей результативности Минэнерго ожидает только по итогам отопительного сезона 2026–2027 годов, когда система должна пройти полный цикл — от формирования ведомостей дефектов до выдачи паспортов готовности. Иными словами, нынешняя зима станет для цифрового сервиса первой серьезной проверкой на практике.

При этом сама цифровизация не решает технические проблемы энергетики. В Министерстве прямо отмечают, что цифровой сервис не заменяет модернизацию сетей и генерирующего оборудования. Его задача — обеспечить адресность принимаемых решений и помочь направлять ресурсы на объекты с объективно высоким уровнем риска. Полноценный системный эффект ожидается по мере накопления данных за несколько отопительных сезонов.

— Сам подход правильный. Но цифровой мониторинг сам по себе не ремонтирует котел, не увеличивает пропускную способность линии и не создает резерв мощности. Его ценность в другом — он должен позволять увидеть проблему раньше, чем она превратится в аварию. Система должна показывать реальное техническое состояние оборудования, отклонения от графика, динамику дефектов, фактическую располагаемую мощность, аварийные ограничения, запас топлива и состояние сетевого оборудования, — комментирует Жакып Хайрушев.

Особенно важно, по словам эксперта, объединить данные электростанций, сетевых компаний и Системного оператора. Это позволит оценивать не состояние отдельных объектов, а надежность Единой электроэнергетической системы в целом.

Фото: pixabay.com.

— Например, сама по себе задержка ремонта одного блока может выглядеть как локальная проблема станции. Но если одновременно в этом энергорайоне ремонтируется линия, соседний блок имеет ограничение мощности, а нагрузка растет, это уже системный риск. Именно такие сочетания цифровой мониторинг должен выявлять заранее, — пояснил Жакып Хайрушев.

При этом ключевым условием эффективности цифровизации эксперт считает ее непосредственную связь с управленческими решениями.

— Если система показывает, что ремонт критического оборудования отстает на две недели, должно быть понятно, кто ответственен, причина отставания и конкретные меры. Если запас топлива приближается к минимальному уровню, сигнал должен появляться до возникновения проблемы. Если оборудование регулярно демонстрирует ухудшение параметров, решение о ремонте должно приниматься до аварийного останова, — подчеркнул он.

В основе цифрового мониторинга должна лежать проверка реальной готовности энергосистемы к зиме, считает эксперт, а не фиксация отдельных этапов подготовки. Именно такой подход, по мнению Жакыпа Хайрушева, позволит превратить цифровизацию из инструмента электронной отчетности в полноценный механизм управления надежностью энергосистемы.

Открытые данные могут стать следующим этапом

Сегодня цифровой сервис используется главным образом как инструмент государственного контроля, однако остается вопрос: будут ли его данные доступны всем гражданам Казахстана.

«Вопрос публичного раскрытия данных будет решаться с учетом требований информационной безопасности, защиты служебной и коммерческой информации» — отметили в ведомстве на запрос Kazinform.

Фото: Kazinform

Министерство энергетики рассматривает возможность в перспективе сделать для общества доступной хотя бы агрегированную информацию — например, о степени готовности регионов, динамике подготовки и выполнении основных мероприятий. Приоритетом остается обеспечение достоверности публикуемых данных: открытость должна сопровождаться их верификацией и регулярным обновлением.

Для потребителя это могло бы означать переход от традиционной формулы «все работы идут по графику» к более понятной картине: насколько готов конкретный регион, какие основные работы уже завершены и где остаются нерешенные вопросы.

Таким образом, подготовка к отопительному сезону 2026–2027 годов проходит в условиях активных ремонтов и внедрения цифрового мониторинга, который должен превратить отчетность в инструмент управления рисками. Предстоящая зима покажет, насколько эти усилия превратятся в надежное тепло и свет для миллионов казахстанцев.

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов поручил завершить подготовку соцобъектов к отопительному сезону до 1 сентября. Также были названы регионы Казахстана, которые отстают в подготовке к отопительному сезону.