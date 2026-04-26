Спасение Арала, ставка 18%, соцвыплаты и Национальный день книги: чем запомнилась минувшая неделя

RES-2026: как Астана объединила Центральную Азию против общих климатических вызовов

Экостратегия Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева выходит за пределы региона. Первый региональный экологический саммит RES-2026 в Астане стал глобальной диалоговой площадкой, объединившей семь глав государств, представителей ООН и более 1500 делегатов из ЕС, ШОС и стран Ближнего Востока. Впервые лидеры стран Центральной Азии вышли на столь высокий уровень координации совместных действий в сфере экологии. Символично, что форум открылся в Международный день Земли.

Глава государства обозначил общие для региона вызовы. Среди них дефицит воды и неэффективное управление водными ресурсами, стремительное опустынивание земель, таяние ледников, критическое загрязнение воздуха и уязвимость уникального биоразнообразия.

— Я намеренно перечисляю все основные проблемы и вызовы, раскрывая их суть, потому что твердо верю, что именно совместными усилиями мы можем добиться положительных результатов. Время рапортовать об успехах прошло, настало время принимать решения, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Экологическая безопасность стала приоритетом госполитики Казахстана. Глава государства заявил о планах сократить выбросы крупнейших энергообъектов страны на 35%.

Центральное место на экосаммите заняла водная повестка. Страны региона приступили к формированию единой климатической стратегии для противодействия дефициту воды и деградации земель. При этом саммит обнажил системные вызовы. Эксперты указали на растущий разрыв между развитием «зеленой» энергетики и дефицитом профильных кадров для этой отрасли.

Климатические прогнозы указывают на изменение структуры осадков. Их объем будет расти зимой и сокращаться летом. Давление на водные ресурсы усиливается ростом населения. В этих условиях переход к совместным технологиям сбережения и единой системе учета ресурсов становится вопросом региональной безопасности.

Казахстан внедряет систему тотального учета водных ресурсов и переходит к стратегии жесткой экономии каждого литра через автоматизацию процессов и цифровой контроль. Важным этапом станет установка совместных с Узбекистаном гидропостов, которые обеспечат прозрачность распределения потоков и усилят контроль за выполнением взаимных обязательств.

На заседание Совета глав государств — учредителей Международного фонда спасения Арала Президент Казахстана призвал рассматривать водную проблематику как общую для стран региона. Несмотря на достигнутые успехи степень роста экологических угроз опережает масштабы принимаемых мер по их нивелированию.

— Это проблема не национального уровня, не тактическая, а стратегическая задача мирового значения. Поэтому важно перейти к практическим действиям, включая обновление организационных механизмов работы Фонда. Это позволит усилить прикладной характер его деятельности. На наш взгляд, следовало бы укрепить роль Фонда как центральной региональной платформы, в рамках которой можно было бы эффективно решать вопросы воды, экологии и устойчивого развития в интересах всех стран Центральной Азии. Наработанный опыт взаимодействия нельзя утратить, — сказал Глава государства.

Лидеры стран-учредителей МФСА согласовали дорожную карту по улучшению ситуации в Приаралье.

Глава государства также сообщил, что Казахстан завершает свое трехлетнее председательство в Международном фонде спасения Арала. За это время удалось восстановить около 36 процентов Северного Арала, улучшив качество воды, увеличив рыбные запасы и повысив уровень жизни населения. Отдельной инициативой стало предложение учредить международный день Аральского моря, рек Амударьи и Сырдарьи под эгидой ООН.

На полях саммита не осталась без внимания и судьба Каспия —уникального биосферного резервуара, вмещающего более 100 видов рыб и единственного места обитания каспийского тюленя. С 1990-х годов уровень моря снизился на два метра и продолжает падать из-за климатических изменений, сокращения притока рек и антропогенной нагрузки. Это одновременно экологический и гуманитарный кризис, угрожающий продовольственной безопасности и экономике миллионов людей.

Казахстан инициировал межгосударственную программу по предотвращению дальнейшей деградации Каспийского моря и создал НИИ для развития регионального научного сотрудничества. Глава государства подчеркнул, что сохранение Каспия требует не только научных решений, но и полной демилитаризации региона. Любое применение вооруженных сил в акватории должно быть запрещено. Для борьбы с деградацией обсуждается создание международной организации по воде под эгидой ООН.

Единая позиция лидеров подтвердила, что Центральная Азия готова выступать на мировой арене с консолидированной экологической повесткой. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с инициативой создания единой «Красной книги» и регионального атласа изменений окружающей среды, а также формирования «зеленого торгового коридора». Глава Кыргызстана Садыр Жапаров сделал упор на справедливом распределении водных ресурсов, а президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал мир усилить финансирование защиты тающих ледников. Особое внимание уделили сельскому хозяйству и глобальному партнерству. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух поднял проблему деградации пастбищ, лидер Армении Ваагн Хачатурян подчеркнул, что без жесткой международной координации борьба с климатическим кризисом невозможна.

Казахстан уже демонстрирует реальные результаты в сохранении биоразнообразия и восстановлении экосистем, добившись рекордного роста популяции сайгаков и реинтродукции снежных барсов, куланов и лошадей Пржевальского. Обитателями государственного природного резервата «Иле-Балхаш» станут 50 туранских тигров.

Экологическое волонтерство в Казахстане переросло формат разовых акций в полноценное системное движение. Как отметила заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева на специальной сессии экосаммита, каждый третий гражданин страны вовлечен в волонтерские инициативы.

Большое значение их вклад имеет в возрождении Приаралья. На высохшем дне Аральского моря высажено более миллиона гектаров саксаульного леса — это 1,5 миллиарда деревьев, которые удерживают пески и препятствуют выносу соляной пыли. Ежегодно регион предотвращает подъем в атмосферу до 100 млн тонн токсичных примесей.

Практическим завершением климатической недели стала выставка RES-2026 EXPO. Площадка объединила 300 компаний из 30 стран и привлекла более 20 тысяч посетителей. На полях форума подписали 17 меморандумов на 2,3 млрд долларов. Для Центральной Азии это сейчас самый крупный пакет «зеленых» договоренностей в истории.

Финансовую поддержку инициативам подтвердил и Всемирный банк. К уже вложенному в Центральную Азию миллиарду долларов институт готов добавить еще 300 млн долларов. Инвестиции пойдут на то, чтобы земля стала плодороднее, редкие виды не исчезли, а в экономике появились технологичные производства.

Контракты с Улан-Батором, Оманом и знак качества от ВОЗ

Государственный визит Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Казахстан — первый за два десятилетия — закрепил стратегический разворот двух стран к практическому сотрудничеству. Лидеры поставили цель довести товарооборот до 500 млн долларов, запланировав поставки казахстанской пшеницы и вагонов на сумму 6,7 млн долларов, запуск авиарейса Усть-Каменогорск — Улгий и строительство прямой автодороги. Подробности визита и достигнутых договоренностей — в материале аналитического обозревателя.

Казахстан продолжит укреплять экономическое сотрудничество с Оманом. Важно, что речь не идет о предоставлении односторонних льгот иностранным компаниям. Соглашение является взаимным инструментом между двумя государствами и регулирует порядок налогообложения доходов в обеих юрисдикциях.

Важным признанием внутренних реформ стала встреча Главы государства с гендиректором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом. Казахстан официально утвердился в роли регионального лидера в сфере регулирования обращения лекарственных средств. Для обычного пациента это гарантия того, что препараты проходят многоуровневую проверку на безопасность по международным стандартам. В масштабах экономики такой статус открывает возможности для крупных инвестиций в фармацевтическую отрасль и ускоряет доступ к инновационным разработкам.

Паводковая ситуация в регионах

Активная фаза паводков минимизирована в южных и западных регионах Казахстана. Северо-Казахстанская область перешла в режим максимальной готовности ко второй волне паводков, завершив укрепление дамб, мобилизацию сил и спецтехники. В зоне риска остаются 112 населенных пунктов, где спасатели установили круглосуточный мониторинг для оперативного реагирования на изменения уровня воды.

Восточный Казахстан завершает первую волну паводков, которая впервые за последние годы прошла без резонансных подтоплений и размывов. Однако расслабляться рано. С середины мая регион ожидает второй этап паводкового периода. В зоне риска находятся 71 населенный пункт и около 3,5 тысяч домов.

Жесткая ставка Нацбанка, перезагрузка платежей и соцвыплаты

На этой неделе Национальный банк принял решение, от которого напрямую зависят ставки по депозитам и проценты по кредитам. Базовую ставку оставили на уровне 18%, четко дав понять, что переход к мягкой монетарной политике возможен только при устойчивом замедлении инфляции отсутствии новых шоков.

Регулятор подчеркивает, что дальнейшие решения будут зависеть от жесткости бюджетной дисциплины, сдержанности тарифных решений и стабильности внешних факторов.

По оценке Нацбанка, крепкий тенге позволил существенно снизить стоимость импорта, что оптимистично отразилось на инвестиционных проектах.

Финансовый сектор тем временем готовится к запуску единого межбанковского QR-кода через мгновенные платежи и переводы между клиентами разных банков.

На фоне охлаждения спроса и снижения активности рынка недвижимости основным фактором покупки становится реальная платежеспособность граждан. В ответ на эти изменения на ипотечном рынке введут две предельные ставки, привязанные к сумме первоначального взноса. При оплате более 30% стоимости жилья годовая ставка не превысит 20%, при меньшем взносе потолок составит 25%.

Нацбанк одобрил инициативу по пересмотру порогов для снятия пенсионных излишков. Новые уровни достаточности накоплений согласовывают. Министерство труда и соцзащиты населения Казахстана рассматривает возможность выхода на пенсию по выслуге лет. Решение по этому вопросу могут принять в мае.

Систему социальных выплат ждет серьезная ревизия для исключения «серых схем». В частности, обсуждается сокращение срока пособий по безработице до четырех месяцев. Поводом стали проверки, выявившие случаи, когда фиктивные безработные умудрялись получать выплаты до миллиона тенге.

При этом для шахтеров-регрессников планируют ввести пожизненные выплаты.

Квоты на трудоустройство лиц с инвалидностью увеличат вдвое. Перечень работодателей, обязанных соблюдать установленные нормы Социального кодекса, опубликован в разрезе районов и городов на Электронной бирже труда.

Общая же картина на рынке труда остается неоднородной. Для большинства казахстанских соискателей зарплатная реальность ограничена диапазоном 100–300 тысяч тенге. При этом работодатели в добывающей промышленности, строительстве и IT-секторе готовы платить более миллиона тенге. На вершине зарплатной пирамиды находятся всего девять предложений с доходом от 10 миллионов тенге.

Криминальная хроника и громкие судебные процессы

В Атырауской области поставлена точка в вопросе психического состояния Султана Сарсемалиева, обвиняемого в шокирующем убийстве семьи. Экспертиза признала его полностью вменяемым, что исключает возможность смягчения ответственности.

Осужденные на пожизненный срок убийцы Яны Легкодимовой этапированы в колонию чрезвычайной безопасности «Черный беркут».

В Костанайской области вступил в законную силу приговор в виде пожизненного заключения для виновного в смерти жены и сына, апелляция оставила вердикт без изменений.

В Алматы полиция задержала 26-летнего мужчину, который беспричинно и жестоко избил пенсионерку на автобусной остановке.

Особый резонанс вызвал случай в одной из школ Алматы, где шестиклассница пришла на занятия с топором. По словам ребенка, она действовала по указанию неизвестных лиц из социальных сетей.

В Астане подходит к завершению процесс над блогерами-миллионниками. Их обвиняют в незаконном предпринимательстве и отмывании преступных доходов через онлайн-курсы и сомнительные розыгрыши. Прокурор запросил для Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой по четыре года лишения свободы с конфискацией имущества.

В Восточном Казахстане завершено следствие по факту гибели солдата в Усть-Каменогорске. Перед судом предстанут командиры батальона и взвода, обвиняемые в неуставных отношениях и психологическом давлении на подчиненных.

По делу о трагедии в щучинском «Центре плова Loft», где при взрыве газа погибли 12 человек, задержаны еще двое подозреваемых — директор газозаправочной станции и доставщик емкости в кафе. Спустя два месяца здание остается опечатанным. Местные жители задаются вопросом, стоит ли возобновлять бизнес на месте, где произошла такая трагедия.

Трэвел-прогноз: ближневосточная пауза и шенгенские перспективы

Ситуация на Ближнем Востоке внесла коррективы в планы казахстанских отпускников. Авиакомпания Air Astana продлила приостановку регулярных рейсов в Дубай до конца мая. Поскольку туроператоры сейчас не имеют права продавать путевки в ОАЭ и Катар, спрос сместился в сторону Юго-Восточной Азии.

Эксперты прогнозируют летнее подорожание отдыха, вызванное как сезонным фактором, так и ограниченным выбором направлений. Хорошая новость для планирующих поездки в Европу. Процесс получения шенгенских виз для граждан Казахстана должен стать проще и дешевле.

Культурный код и инновации

Государство ужесточает контроль над сохранением истории. Утвержден новый порядок работы организаций по историко-культурному наследию с обязательной паспортизацией объектов и охранными зонами для защиты памятников от хаотичной застройки.

В новом, масштабном формате 23 апреля отметили в Казахстане Национальный день книги и День библиотекаря.

Праздник подчеркнул технологическую трансформацию отрасли. Отечественные библиотеки внедряют автоматизированные системы, открывая удаленный доступ к своим фондам. За последние пять лет число онлайн-читателей в стране превысило 4 миллиона человек, при этом растет интерес к детской литературе, национальной классике и мировым бестселлерам, переведенным на казахский язык.

Логическим продолжением цифрового вектора стал визит Касым-Жомарта Токаева в Международный центр искусственного интеллекта. Глава государства подчеркнул, что кадровым фундаментом страны станут 100 тысяч узкопрофильных специалистов в области ИИ и deeptech, которых начнет готовить новый специализированный университет.

Награждая молодых новаторов на конкурсах Alem.ai battle и AI Governance Cup, Касым-Жомарт Токаев отметил, что именно прогрессивная молодежь заставит весь мир гордиться нашими успехами.

— Сегодня в этом зале собрались представители молодого поколения, олицетворяющие такие качества, как образованность, компетентность и интеллект. В каждом из вас я вижу светлое будущее Казахстана, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Символичным стал запуск обратного отсчета до «Игр будущего — 2026». Уникальный международный турнир фиджитал-атлетов пройдет в Астане с 29 июля по 9 августа.

А первый в стране Astana AI Film Festival с призовым фондом в 1 млн долларов продемонстрирует всему миру возможности нейросетей в кинематографе.

Интеллектуальный, силовой и вокальный успех недели

Особое внимание в спорте приковано к боксерским интригам в среднем весе. Владелец пояса WBC Карлос Адамес перевел конфликт с Жанибеком Алимханулы в личную плоскость, требуя боя на ринге, а не в соцсетях.

Пока Жанибек пытается оспорить дисквалификацию за допинг, в очереди на поединок с доминиканцем уже стоит другой казахстанец — Мейирим Нурсултанов.

На чемпионате Азии казахстанские гребцы включили максимальные скорости, сделав важный шаг к лицензиям на Олимпиаду в Лос-Анджелес. По итогам двух дней в копилке сборной девять наград. Звездой заплывов стала Ольга Шмелева, оформившая золото и серебро.

Казахстанские мастера конкура Бекжан Байжанулы, Ксения Баталова и Олег Соколенко завоевали золотые медали на международных соревнованиях в Ташкенте, заняв весь пьедестал почета. Сейчас в копилке сборной уже 6 медалей, но это не предел — сегодня наши атлеты выходят на старт престижного турнира.

В Мадриде первая ракетка страны Елена Рыбакина вырвала победу в стартовом матче турнира WTA 1000 у румынки Елены-Габриэлы Русе.

На международном турнире по борьбе Victory Cup в Турции юношеская и юниорская сборные Казахстана завоевали 12 золотых, 9 серебряных и 16 бронзовых медалей.

Историческим рекордом отметились отечественные шахматисты. На юниорском чемпионате мира по блицу и рапиду они выиграли 21 медаль, девять из которых высшей пробы.

Победный аккорд недели прозвучал и на музыкальном олимпе. Триумфатором международного проекта «Voice Beyond Horizon» стал казахстанец Нуржас Садырбаев. Продюсерский проект Димаша Кудайбергена объединил участников из Китая, Малайзии, Сербии, Италии и Кыргызстана, представив миру богатое культурное наследие нашей страны. Музыкальное шоу произвело фурор в медиапространстве Китая, где охват прямых трансляций превысил 102 миллиона просмотров.