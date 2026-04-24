телерадиокомплекс президента РК
    13:30, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Нацбанк Казахстана допускает постепенное снижение базовой ставки

    Председатель Национального банка Тимур Сулейменов заявил, что регулятор может рассмотреть снижение базовой ставки при устойчивом замедлении инфляции и отсутствии новых шоков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным регулятора, годовая инфляция в марте составила 11%.

    — На текущем этапе пространство для снижения базовой ставки пока не сформировано. Ключевым условием остается устойчивое замедление инфляции на уровне прогнозной траектории или ниже на фоне возобновления ценовых реформ. В этом случае комитет рассмотрит возможность снижения ставки в рамках предстоящих решений, — уточнил он на брифинге в Нацбанке.

    Сулейменов отметил, что проинфляционные риски сохраняются. Среди них — повышенные инфляционные ожидания, возможные эффекты налоговой реформы, рост тарифов на ЖКУ и цен на ГСМ, а также параметры квазифискального стимулирования.

    Дополнительное давление формируют внешние факторы, включая геополитическую напряженность, волатильность цен на нефть и изменение внешнего ценового фона.

    — Устойчивые компоненты инфляции и инфляционные ожидания остаются повышенными. Баланс риска по-прежнему смещен в проинфляционную сторону. Сохраняющееся влияние внутренних и внешних факторов требует взвешенного и осторожного подхода к принятию решений. При устойчивом снижении инфляции и отсутствии новых шоков, на предстоящих заседаниях мы рассмотрим возможность постепенного снижения базовой ставки, — сообщил председатель.

    Ранее сообщалось, что 24 апреля Нацбанк РК принял решение оставить базовую ставку на уровне 18%. 

    Адия Абубакир
