Нацбанк Казахстана допускает постепенное снижение базовой ставки
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов заявил, что регулятор может рассмотреть снижение базовой ставки при устойчивом замедлении инфляции и отсутствии новых шоков, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным регулятора, годовая инфляция в марте составила 11%.
— На текущем этапе пространство для снижения базовой ставки пока не сформировано. Ключевым условием остается устойчивое замедление инфляции на уровне прогнозной траектории или ниже на фоне возобновления ценовых реформ. В этом случае комитет рассмотрит возможность снижения ставки в рамках предстоящих решений, — уточнил он на брифинге в Нацбанке.
Сулейменов отметил, что проинфляционные риски сохраняются. Среди них — повышенные инфляционные ожидания, возможные эффекты налоговой реформы, рост тарифов на ЖКУ и цен на ГСМ, а также параметры квазифискального стимулирования.
Дополнительное давление формируют внешние факторы, включая геополитическую напряженность, волатильность цен на нефть и изменение внешнего ценового фона.
— Устойчивые компоненты инфляции и инфляционные ожидания остаются повышенными. Баланс риска по-прежнему смещен в проинфляционную сторону. Сохраняющееся влияние внутренних и внешних факторов требует взвешенного и осторожного подхода к принятию решений. При устойчивом снижении инфляции и отсутствии новых шоков, на предстоящих заседаниях мы рассмотрим возможность постепенного снижения базовой ставки, — сообщил председатель.
Ранее сообщалось, что 24 апреля Нацбанк РК принял решение оставить базовую ставку на уровне 18%.