Тренды:
    13:59, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Разрешат ли казахстанцам выходить на пенсию по стажу: Минтруда может принять решение в мае

    В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана рассматривают предложение о предоставлении гражданам права выхода на пенсию по выслуге лет. Решение по этому вопросу могут принять в мае, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Фото: freepik.com

    Суть предложения сенатора Амангельды Нугманова заключается в том, чтобы граждане могли выходить на пенсию при наличии 40 лет стажа.

    Вопрос еще находится на рассмотрении, сообщил министр Аскарбек Ертаев.

    — Это предложение сейчас внимательно изучили, направили в наши подведомственные организации, нашим экспертам, чтобы они дали свои предложения, — сообщил министр на брифинге в Правительстве.

    Для рассмотрения инициативы в ведомстве создали рабочую группу. В ее рамках также обсудят другие предложения, включая внедрение пенсионной модели «4+1», предложенной ЕНПФ, а также страховой пенсии по инициативе Государственного фонда социального страхования.

    — Рабочая группа начнет свое заседание в мае, она будет периодически идти. До конца мая нам надо определиться с одним из проектов, — уточнил он.

    Напомним, сенатор Амангельды Нугманов в своем депутатском запросе также требовал предусмотреть возможность досрочной пенсии по состоянию здоровья без установления инвалидности.

    Ранее в ЕНПФ сообщили подробности предлагаемой пенсионной модели «4+1», где планируют перераспределить часть взносов работодателя на общий счет. Там разъяснили, как будут обеспечиваться равные выплаты между вкладчиками.

    Адия Абубакир
