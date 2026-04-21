Разрешат ли казахстанцам выходить на пенсию по стажу: Минтруда может принять решение в мае

Суть предложения сенатора Амангельды Нугманова заключается в том, чтобы граждане могли выходить на пенсию при наличии 40 лет стажа.

Вопрос еще находится на рассмотрении, сообщил министр Аскарбек Ертаев.

— Это предложение сейчас внимательно изучили, направили в наши подведомственные организации, нашим экспертам, чтобы они дали свои предложения, — сообщил министр на брифинге в Правительстве.

Для рассмотрения инициативы в ведомстве создали рабочую группу. В ее рамках также обсудят другие предложения, включая внедрение пенсионной модели «4+1», предложенной ЕНПФ, а также страховой пенсии по инициативе Государственного фонда социального страхования.

— Рабочая группа начнет свое заседание в мае, она будет периодически идти. До конца мая нам надо определиться с одним из проектов, — уточнил он.

Напомним, сенатор Амангельды Нугманов в своем депутатском запросе также требовал предусмотреть возможность досрочной пенсии по состоянию здоровья без установления инвалидности.

Ранее в ЕНПФ сообщили подробности предлагаемой пенсионной модели «4+1», где планируют перераспределить часть взносов работодателя на общий счет. Там разъяснили, как будут обеспечиваться равные выплаты между вкладчиками.