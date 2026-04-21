Безработный получает до одного миллиона тенге: в Казахстане пересмотрят систему выплат

По его словам, корректировки направлены на исключение «серых схем» и необоснованных начислений пособий.

— У нас есть кейс, где до одного миллиона тенге получает как безработный. Ну такое не может быть! Можно не работать и получать эти выплаты, — отметил министр.

В связи с этим, сегодня пересматривается потолок выплаты по пособиям.

— У нас сегодня есть моменты, которые надо отрегулировать. До пандемии безработным считался человек, который четыре месяца пособие мог получать. Во время пандемии его увеличили до шести месяцев, и сейчас оно осталось. Теперь гражданин, который находится без работы, лицо, ищущее работу, всего три дня находится у нас. Это неправильно, это меняться будет сейчас. Лицо, ищущее работу, у нас до пандемии было десять дней. Мы возвращаем эти десять дней, — сообщил Ертаев.

Кроме того, обсуждается сокращение периода выплаты пособия по безработице до четырех месяцев.

— Это сейчас обсуждается, мы этот вопрос выносим на повестку дня, иначе очень много случаев, когда идут обращения, вот гражданин вчера уволился, сразу через три дня заявляет, что ему надо получать пособие по безработице. То есть такие вещи происходят. Изменения по выплатам будут, дабы не допустить излишних выплат, которые не положены гражданам, — добавил министр.

По данным Минтруда, число зарегистрированных безработных в органах занятости продолжает расти. В прошлом году их было более 219 тысяч против 191,8 тысячи в 2024‑м и 168,9 тысячи в 2023‑м.

При этом в прошлом году 354 221 казахстанец получил социальные выплаты по случаю потери работы. Средний размер пособия составил 101 297 тенге, а срок его получения — от четырех до шести месяцев.