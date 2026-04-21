12 золотых медалей выиграли борцы Казахстана на турнире в Турции

В соревнованиях приняли участие более 800 спортсменов почти из 20 стран мира.

Особо стоит отметить выступление сборной Казахстана среди спортсменов до 17 лет. Наши борцы уверенно выступили во всех трех видах программы и заняли первое место в общекомандном зачете.

В частности, в греко-римской борьбе казахстанские спортсмены завоевали три золотые, одну серебряную и восемь бронзовых медалей. Победителями в своих весовых категориях стали Жанажол Куанышбек (51 кг), Аскар Нурали (60 кг) и Марлен Толеш (65 кг), внесшие весомый вклад в общий успех команды. В командном зачете Казахстан занял первое место, опередив сборные Азербайджана и Турции.

Этот успех получил продолжение и в соревнованиях по вольной борьбе. Бакдаулет Агабек (48 кг), Темирлан Мурат (55 кг) и Адилет Рысбай (71 кг) стали обладателями золотых наград, укрепив лидерство национальной сборной. В общей сложности команда завоевала 3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали, заняв первое место и в этом виде программы.

Не менее успешно выступили и представительницы женской сборной. Инжу Баккожа (46 кг) и Багжан Курманбай (73 кг) стали победительницами турнира. Кроме того, в активе команды – 5 серебряных и 4 бронзовые медали. Это позволило сборной Казахстана занять первое место в общекомандном зачете. Второе место заняла Турция, третье – Кыргызстан.

Спортсмены категории U20 также внесли свой вклад в общий результат, завоевав медали в различных весовых категориях.

В греко-римской борьбе Амирмухаммед Кабулов (55 кг) стал победителем турнира. Алпамыс Болатулы (60 кг) и Еркебулан Анапия (82 кг) завоевали серебряные медали. Ряд казахстанских борцов также стали бронзовыми призёрами, что позволило команде занять третье место в общекомандном зачете.

В соревнованиях по вольной борьбе Асхаб Хаджиев (86 кг) поднялся на высшую ступень пьедестала, а Ерхан Абил (79 кг) и Динмухаммед Касымбек (86 кг) стали бронзовыми призерами. В данном виде программы сборная Казахстана заняла пятое место.

В женской борьбе Анна Страттан (57 кг) и Ульдана Тилеухан (68 кг) завоевали золотые медали. Кроме того, казахстанские спортсменки пополнили копилку команды несколькими бронзовыми наградами, что позволило сборной занять второе место в командном зачете.

Таким образом, на международном турнире в Анталии казахстанские борцы в разных возрастных категориях продемонстрировали стабильные результаты и внесли весомый вклад в общий медальный зачёт страны.

