    15:05, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Шоу Димаша Кудайбергена возглавило телерейтинги Китая

    Дебютный эпизод нового музыкального проекта «Voice Beyond Horizon», в котором Димаш Кудайберген выступил в роли исполнительного продюсера, произвел настоящий фурор в медиапространстве Китая, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на официальный сайт артиста.  

    Фото: dimashnews.com

    Масштаб успеха подтверждается комплексными данными отчета телеканала Hunan TV. Премьера уверенно лидировала среди региональных спутниковых телеканалов в китайской сети CVB, национальной сети CSM и городской сети CSM71, а также заняла верхнюю строчку среди региональных спутниковых телеканалов в рейтингах KuYun и Huanwang.

    Масштаб зрительского интереса подтверждается статистикой цифровых платформ.

    Совокупный охват прямых трансляций на стриминговых платформах превысил 102 миллиона просмотров, а в социальных сетях вокруг проекта было сформировано более 143 самых обсуждаемых тем.

    — Впечатляющие выступления восьми артистов из шести стран [Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии и Сербии — прим. ред.] и инициатора проекта Димаша Кудайбергена позволили миру услышать симфонию Великого Шелкового пути, — сообщается на сайте артиста.

    Победителем первого выпуска шоу стал представитель Казахстана Нуржас Садирбаев. Второе место заняла китайская исполнительница Цай Чэнъюй, третье — участница из Италии Джулия Фальконе.

    Напомним, премьера музыкального проекта состоялась 5 февраля. Программа выходит каждый четверг в 22:00 на телеканале Hunan TV и платформе Mango TV.

    Ранее мы писали, что проект «Voice Beyond Horizon» Димаша Кудайбергена начался в Туркестане.

