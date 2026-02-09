Шоу Димаша Кудайбергена возглавило телерейтинги Китая

Масштаб успеха подтверждается комплексными данными отчета телеканала Hunan TV. Премьера уверенно лидировала среди региональных спутниковых телеканалов в китайской сети CVB, национальной сети CSM и городской сети CSM71, а также заняла верхнюю строчку среди региональных спутниковых телеканалов в рейтингах KuYun и Huanwang.

Масштаб зрительского интереса подтверждается статистикой цифровых платформ.

Совокупный охват прямых трансляций на стриминговых платформах превысил 102 миллиона просмотров, а в социальных сетях вокруг проекта было сформировано более 143 самых обсуждаемых тем.

— Впечатляющие выступления восьми артистов из шести стран [Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии и Сербии — прим. ред.] и инициатора проекта Димаша Кудайбергена позволили миру услышать симфонию Великого Шелкового пути, — сообщается на сайте артиста.

Победителем первого выпуска шоу стал представитель Казахстана Нуржас Садирбаев. Второе место заняла китайская исполнительница Цай Чэнъюй, третье — участница из Италии Джулия Фальконе.

Напомним, премьера музыкального проекта состоялась 5 февраля. Программа выходит каждый четверг в 22:00 на телеканале Hunan TV и платформе Mango TV.

Ранее мы писали, что проект «Voice Beyond Horizon» Димаша Кудайбергена начался в Туркестане.