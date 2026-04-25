    22:26, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Как выполняется план по высадке саксаула на высохшем дне Аральского моря

    Поручение Президента РК Касым-Жомарта Токаева о посадке саксаула на высохшем дне Аральского моря в 2021–2025 годах направлено на улучшение экологической ситуации в регионе, передает агентство Kazinform.

    Как выполняется план по высадке саксаула на высохшем дне Аральского моря
    Фото: акимат Кызылординской области

    Заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области Марип Акбар рассказал корреспонденту Kazinform, как было выполнено поручение Главы государства.

    Мировое сообщество оценило пересыхание Арала как большой экологический кризис в истории человечества.

    — Площадь высохшего дна Аральского моря составляет 6 миллионов гектаров. Из них 2,8 млн гектаров приходится на Республику Казахстан. Ежегодно с этой площади поднимаются ветром миллионы тонн песка и пыли, которые оседают на орошаемых полях, пастбищах и садах, снижая их продуктивность. Это сокращает земельный оборот сельского хозяйства, оказывает негативное влияние на экологическую ситуацию и здоровье людей. То, что единственный способ защитить окружающую среду от переноса соли и пыли — высадка на дне моря таких галофитных растений, как саксаул, сарсазан, соляноколосник, доказывает практика за последнюю четверть века, — сказал М. Акбар.

    Как выполняется план по высадке саксаула на высохшем дне Аральского моря
    Фото: акимат Кызылординской области

    В 2021–2025 годах в нашей стране был посажен саксаул на 1 миллионе 90 тысячах гектаров, из них 432 500 гектаров — в Кызылординской области.

    — В прошлом году по области была запланирована и выполнена посадка на 100 тысячах гектаров. Из запланированных Комитетом лесного хозяйства и животного мира 328 тысячах гектаров выполнена посадка на 318 тысячах гектаров. Посадка на оставшихся 10 тысячах гектаров будет завершена в апреле этого года. На областном уровне проведено лесовосстановление на 26 500 гектарах с низкой приживаемостью. Для выполнения этой работы из республиканского бюджета в 2022 году было израсходовано 403,1 млн тенге. В последующие годы в таком же объеме выделялись средства из областного бюджета, — сообщил Марип Акбар.

    Как выполняется план по высадке саксаула на высохшем дне Аральского моря
    Фото: акимат Кызылординской области

    В лесопосадках и саксауловом питомнике уделяет внимание контрольная комиссия территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. В составе комиссии работают специалисты Комитета лесного хозяйства и животного мира, а также лесохозяйственных учреждений Аральского и Казалинского районов, научные сотрудники Института ботаники и фитоинтродукции. Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира ответственна за государственный контроль в сфере восстановления и выращивания лесов.

    Как выполняется план по высадке саксаула на высохшем дне Аральского моря
    Фото: акимат Кызылординской области

    В соответствии с правилом, утвержденным Министерством сельского хозяйства, приживаемость и сохранность лесных культур в Кызылординской области определена в размере 30%. Средняя всхожесть посевов в пределах 26-35%.

    Как выполняется план по высадке саксаула на высохшем дне Аральского моря
    Фото: акимат Кызылординской области

    — Научные институты провели исследования почвы и проектные работы на 1 миллионе 71 тысяче гектаров. В результате выполненной работы стало известно, что насаждения саксаула закрепили пески, снизили эрозию почвы, уменьшили рассеивание соляной пыли, способствовали улучшению экологической ситуации в зоне. Это, в свою очередь, дает возможность для восстановления природной экосистемы, — сказал М. Акбар.

    Как выполняется план по высадке саксаула на высохшем дне Аральского моря
    Фото: акимат Кызылординской области

    По данным управления, на территории области имеются 7,3 млн гектаров государственного лесного фонда, из них 3,9 млн гектаров — лесные массивы. На 83% площадей лесного фонда произрастает саксаул.

    Как выполняется план по высадке саксаула на высохшем дне Аральского моря
    Фото: акимат Кызылординской области

    Ранее сообщалось, что в Атырауской области в 2026 году не будет вестись работа по посадке саксаула и джингила против перемещения песков.

    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
