Расслабляться рано: пик паводков в ВКО впереди

осточный Казахстан этой весной впервые за последние годы проходит паводковый период без резонансных подтоплений и размывов. Реки вскрылись без заторов, уровень воды остается ниже критических отметок, дома и дворы не затоплены. Но это только внешняя стабильность, регион находится лишь в первой фазе половодья. Основной объем воды еще не поступил в реки — треть территории области остается под снегом, а горные массивы Алтая только начинают прогреваться. В зоне возможного подтопления — 71 населенный пункт. А синоптики предупреждают, что вторая волна паводков грядет в мае. Поэтому подготовка к ним — все еще задача номер один.

Инженерные решения против большой воды

На востоке страны паводок давно перестали воспринимать как сугубо сезонную угрозу, которую можно встретить мешками с песком уже по факту разлива. Противопаводковая кампания здесь все больше напоминает не авральное спасение, а тяжелую инженерную операцию, где рекам меняют привычный маршрут, старые русла перекрывают, опасные участки спрямляют, а берега буквально заново собирают из скального грунта, гравия, бетона и металла. Иными словами, речь уже не только о том, чтобы пережить весну, а о попытке заранее переписать самый опасный сценарий. Особенно хорошо это видно в Глубоковском районе, где паводок почти каждый год проверяет на прочность и села, и дороги, и саму логику защитных мер. Поэтому здесь еще с прошлых лета и осени начали не просто чистить арыки или вывозить снег, а вмешиваться в гидрологию территории.

— На реке Глубочанка мы провели углубление более четырех километров русла, выполнили расширение и спрямление. В Новой Ульбинке перекрыли старое русло, которое раньше приводило к подтоплению домов. Это позволило снять угрозу сразу для четырех населенных пунктов. Но здесь важно понимать другое. В таких районах вода всегда ищет слабое место. Поэтому одна выполненная работа не означает, что вопрос закрыт навсегда. Каждый сезон приходится сверять русло, смотреть, как повела себя река, где изменилось течение, где может образоваться затор, где вода снова начнет подмывать берег, — отмечает исполняющий обязанности начальника отдела ЧС Глубоковского района Константин Боровиков.

Стратегия простая. В области больше не надеются, что реки «пройдут как обычно». Наоборот, здесь исходят из того, что они обязательно попробуют выйти из-под контроля. И поэтому работают не по привычной схеме, а по принципу упреждения — убрать старую протоку, поднять дамбу, углубить русло, прорезать канал, укрепить склон, пока вода еще не пришла в полную силу. В таежной местности возле Черемшанки и других сел тяжелую технику зимой заводили даже туда, где еще недавно казалось невозможным вести такие работы, — в сложный рельеф, в болотистые и лесные участки, куда паводковая вода приходит быстро, а уходит разрушительно. Там же перестраивали русло Ульбы, чтобы отвести поток от жилых массивов, водозаборов и железной дороги. Всего в Глубоковском районе в зоне риска находилось 15 сел.

— На сегодняшний день нам удалось снять паводковую угрозу с пяти населенных пунктов. Это Новая Ульбинка — по рекам Малая Ульба и Малоубинка, село Быструха, а также Черемшанка, где проведен комплекс мероприятий. Отдельная работа велась на реке Глубочанка — в селе Прогресс и поселке Белоусовка. Причем в Белоусовке меры не ограничатся этим сезоном, работы там будут продолжены и в текущем году, поскольку участок остается сложным и требует дополнительного усиления, — отметил исполняющий обязанности начальника отдела ЧС Глубоковского района Константин Боровиков.

По сути, ВКО сегодня показывает редкий для регионов подход. Паводок здесь уже не только про спасателей, мешкотару и срочные выезды, а про тяжелую, дорогую и очень точную инженерную войну с рельефом, руслами и собственной уязвимой географией.

Когда река возвращает свое

При этом даже такой инженерный подход не отменяет главного — природа умеет быстро возвращать свое. И яркий пример — Иртыш в районе села Прапорщиково в Глубоковском районе. Там течение изменилось настолько, что в фарватере начали образовываться острова, а сам поток развернулся и пошел на береговую линию. Под угрозой оказались уже не только дворы, но и стратегические объекты — линии электропередачи. Берег начал сыпаться буквально к домам. Стало ясно, что обычным укреплением откосов ситуацию не удержать. Тогда к побережью пришвартовали земснаряды — плавучие суда для углубления реки. Русло на этом участке сделали глубже сразу на девять метров. Параллельно шла гравийная отсыпка, наращивалась высота берега, готовились бетонные работы. Но и этого пока недостаточно. Иртыш продолжает отвоевывать себе территорию, люди переживают за безопасность своих домов. Хотя власти уверяют, что прямого риска сейчас нет.

— За последние два года проведенные меры дали результат — разрушение берега удалось снизить. Но полностью остановить процесс пока не удается. Сейчас, с учетом попусков воды с ГЭС, дополнительно усиливаем насыпь, расширяем ее, чтобы удержать ситуацию, — отметил заместитель акима Глубоковского района Аян Макиев.

Это уже не просто защита от паводка. В регионе вынуждены работать с самой рекой — углублять русло, перераспределять потоки, пытаться заранее отвести воду от населенных пунктов. Та же картина складывается и в Курчумском районе. Здесь риск другой, но не менее серьезный. Весной река Курчум быстро набирает силу, течение вырывает деревья, образуются заторы. Поэтому работы ведутся прямо в потоке воды. Подрядчики расчищают русло, вытаскивают древесину, прорезают каналы, возвращая реку в прежнее направление. Иначе под угрозой оказывается единственная дорога, которая связывает несколько сел.

— Мы прорыли канал длиной 700–800 метров, глубиной около двух метров и шириной до 40 метров. Меняем направление воды, чтобы не допустить подтопления дороги. Самое сложное сейчас — успеть. Уровень поднимается каждый день, течение сильное. Если упустить момент, техника просто не сможет зайти в воду, — говорит руководитель подрядной организации Жаксыбай Ыдырышев.

В этом и заключается особенность восточно-казахстанского паводка. Здесь стихию не побеждают окончательно. Ее сдерживают, замедляют, пытаются опередить, но не всегда успевают. И поэтому говорить о полной стабильности рано. Прапорщиково показывает, что ситуация остается уязвимой. Итог станет понятен только в мае, когда в реки придет основной объем воды.

СПРАВОЧНО

Такую сложность во многом задает сама география региона. По официальным данным, в Восточном Казахстане сосредоточено более 40% всех водных запасов страны. Помимо подземных ресурсов, это около двух тысяч озер — Зайсан, Маркаколь, Сибинские и другие, а также свыше 800 рек. Крупнейшие из них — Иртыш, Ульба, Уба, Бухтарма и Курчум.

При этом только в бассейне Иртыша насчитывается более 13 тысяч водотоков общей протяженностью свыше 53 тысяч километров. На территории области расположено около 100 прудов и водохранилищ, включая Бухтарминское, которое входит в десятку крупнейших искусственных водных сооружений в мире.

Регулирование воды: гидросооружения удерживают паводок на пике

Ключевая роль в борьбе с паводками в регионе сегодня принадлежит гидротехническим сооружениям. Они позволяют не просто фиксировать рост воды, а управлять им и сглаживать пики половодья. В Восточном Казахстане насчитывается 128 гидротехнических сооружений. Из них 57 находятся в республиканской собственности, включая 53 объекта филиала РГП «Казводхоз» и 4 гидроэлектростанции. В коммунальной собственности — 54 сооружения, из которых 34 находятся на балансе предприятия «Шығыс су қоймалары» и 20 — у акиматов. Еще 17 объектов принадлежат частным владельцам, при этом 13 из них — подпорные. Система работает как единый механизм. Крупные водохранилища регулируют общий объем воды, а более мелкие сооружения распределяют потоки уже на местах — в районах и населенных пунктах. Так на начало апреля наполняемость самого крупного Бухтарминского водохранилища составляла около 75%, со свободным объемом в 12,5 кубических километров. Это позволяет принять сток рек зоны приточности к водохранилищу.

— Сегодня наша основная задача — заранее создать запас емкости. На водохранилищах Кандысу и Уйдене, к примеру, он сейчас составляет от 62 до 95 процентов. Это тот объем, который должен принять первую волну талых вод. Если этого не сделать, вода пойдет вниз по течению резко и бесконтрольно. Поэтому мы изначально освобождаем часть ресурса, чтобы управлять паводком. Наполнено пока только водохранилище Алебастр в Уланском районе, — разъяснили в ВКО филиале РГП «Казводхоз».

На локальном уровне ключевую роль играют коммунальные объекты. На балансе «Шығыс су қоймалары» — 34 гидросооружения, в том числе 33 подпорные плотины и один шлюз-регулятор. Подготовка к паводку здесь начинается задолго до весны. Осенью на девяти крупных сооружениях уровень воды снижали до минимальных отметок, чтобы создать дополнительную емкость. Параллельно очищали сбросные каналы от растительности и камыша, чтобы исключить заторы.

— Мы работаем не точечно, а масштабно. Очищаем каналы, проверяем сооружения, готовим подъездные пути, чтобы техника могла зайти в любой момент. Сейчас идет круглосуточный мониторинг. При необходимости можем оперативно регулировать пропуск воды, чтобы не допустить перегрузки отдельных участков, — отметили на предприятии.

Контроль ведется в режиме 24/7. На ключевых объектах установлены датчики, которые в реальном времени передают данные о состоянии воды и конструкций. Информация поступает в ситуационные центры, где принимаются решения по сбросам. Параллельно регулируется Иртышский каскад. Межведомственная комиссия поэтапно управляет попусками воды, чтобы не допустить одномоментного роста уровня.

Износ гидросооружений усиливает риски паводка

При этом главный риск скрыт внутри самой системы. Она работает, но ее состояние далеко от равномерного. В регионе насчитывается 128 гидротехнических сооружений, и, по ранее озвученным данным, 89 из них нуждаются в срочном ремонте. Эта цифра прозвучала больше года назад, но с тех пор ситуация принципиально не изменилась. По ключевым объектам до сих пор речь идет не о завершенной реконструкции, а о корректировке проектов и ожидании финансирования.

На сегодня официально аварийными признаны три объекта — Уйдене, Кандысу и Орта-Теректы. Причем на последнем, расположенном в районе Маркаколь, ранее вводился режим чрезвычайной ситуации объектового характера.

— По итогам многофакторных обследований мы видим, что часть сооружений находится в небезопасном состоянии. По ним необходима реконструкция, и по ряду объектов уже подготовлены решения, но это требует времени и финансирования, — сообщили в управлении природных ресурсов ВКО.

Самый показательный пример — Уйдене. Водохранилище в Зайсанском районе построено более 60 лет назад и используется для орошения свыше 10 тысяч гектаров земель. Но вот состояние его вызывает опасения последние лет 10, а аварийным признано еще в 2018 году. Сейчас проект его реконструкции уже прошел государственную экспертизу, и объект готов к началу работ.

— По Уйдене у нас есть готовый проект с положительным заключением госэкспертизы. Мы можем приступить к реконструкции уже в этом году. Но вопрос упирается в финансирование. Если оно будет выделено из республиканского бюджета — начнем сразу. Возможно, придется искать заемные средства, — отметил директор ВКО филиала РГП «Казводхоз» Даулет Жанысов.

С Кандысу ситуация сложнее. Первоначальный проект реконструкции разработали еще в 2019 году, но срок его действия ограничен тремя годами. В результате документация устарела, и ее пришлось перерабатывать. Сейчас проект актуализировали и с новыми расчетами направили на государственную экспертизу. Это снова сдвигает сроки начала работ, несмотря на очевидную необходимость реконструкции. Орта-Теректы же, находящаяся в коммунальной собственности, также пока остается на стадии подготовки. Здесь завершается разработка проектно-сметной документации. Получить заключение государственной экспертизы планируют во втором квартале 2026 года.

В целом по региону уже проведены многофакторные обследования на девяти гидротехнических сооружениях. Это позволило определить объекты, требующие первоочередного вмешательства. По итогам этих обследований реконструкция запланирована на пяти подпорных сооружениях. Работа по ним началась с 2025 года — сейчас ведется разработка проектно-сметной документации. По одному из таких объектов — водохранилищу Лайлинское в Самарском районе — документация уже готова и прошла государственную экспертизу в 2025 году.

Пока же, чтобы снизить риски, на проблемных объектах применяют ограничения. Уровень воды удерживают ниже проектных значений, чтобы не перегружать конструкции. Но это лишь временная мера. Если интенсивное таяние совпадет с осадками, нагрузка на такие объекты возрастет кратно. Тогда именно они могут стать слабым звеном всей системы. И в этом сегодня главный риск.

Паводковую ситуацию в населенных пунктах держат на контроле

Но даже при исправной работе гидросооружений основная нагрузка в период паводка смещается туда, где вода проходит через небольшие русла и инфраструктуру населенных пунктов. Речь идет о малых реках, арыках, каналах и дворовых системах водоотведения. Здесь чаще всего формируются локальные подтопления — уже не из-за большой воды, а из-за того, что она не может пройти дальше. Потому с конца февраля началась масштабная очистка каналов, арыков, водопропускных сооружений и мостов. По официальным данным, очищено 226 километров каналов и 504 километра арыков, приведены в порядок 1970 водопропускных сооружений и 229 мостов. Вывезено более 430 тысяч кубометров снега.

— Подготовка к паводку в населенных пунктах ведется комплексно. Мы работаем по всем направлениям — от расчистки каналов и арыков до проверки мостов и водопропускных сооружений. Главная задача — обеспечить свободный проход воды и не допустить образования заторов, — отмечают в ДЧС ВКО.

И это требует постоянного внимания. То есть даже при полной готовности служб система может «сломаться» на уровне двора.

— Люди сами создают заторы, а потом вода идет в дома. Это одна из самых сложных проблем. На практике мы сталкиваемся с тем, что в жилом секторе арыки нередко оказываются забиты мусором или снег складируется прямо в них. В таких условиях вода не может пройти по руслу и начинает уходить во дворы. Это тот фактор, который сложно контролировать только силами служб, — поясняет главный инспектор акима г. Усть-Каменогорска по ЧС Александр Карпов.

И ситуация характерна для многих населенных пунктов. В пригороде Усть-Каменогорска, в поселке Ахмирово, проблему решили комплексно. Поселок расположен в низине, и талая вода ежегодно стекала к домам. Поэтому здесь построили полноценную систему водоотведения. Вдоль улиц проложили бетонные лотки ливневой канализации, которые принимают поток и отводят его от жилых массивов. По расчетам, они способны пропускать более полутора кубометров воды в секунду.

— Для нас это не просто инфраструктура, а возможность выйти из постоянного режима ожидания подтоплений. Каждую весну встречали в тревоге, сейчас впервые выдохнули, — делится местная жительница Альфия Смагулова.

Такие подходы постепенно распространяют и на другие районы города и области. В Усть-Каменогорске продолжают укреплять берега Ульбы и расчищать водоотводные каналы в одиннадцати паводкоопасных точках. В районе Алтай и ряде других территорий возводят каменные насыпи, способные выдержать мощное течение горных рек. Ситуацию при этом контролируют не только с земли — задействованы беспилотники и вертолеты, потому что даже самый точный расчет здесь требует постоянной сверки с поведением воды.

Паводок проверяет на прочность и дороги

Если внутри населенных пунктов вода чаще упирается в локальную инфраструктуру, то за их пределами она выходит к дорогам. И возможный паводок начинает влиять уже не только на безопасность, но и на транспортную связанность региона. За последние годы ситуацию на республиканских трассах удалось заметно стабилизировать. Количество паводкоопасных участков сократилось почти втрое — с 13 до 5. Это результат постоянной работы — строительства мостов, установки водопропускных труб и укрепления дорожной инфраструктуры.

— Мы последовательно снижали риски за счет инженерных решений. Это не один сезон, а несколько лет работы. Были построены новые мосты, дополнительно установлены водопропускные трубы, усилены участки, где раньше происходили переливы. В итоге удалось сократить количество паводкоопасных мест до пяти, — отметил директор ВКО филиала АО НК «КазАвтоЖол» Нурбек Темирханов.

Речь идет о конкретных отрезках на трассе Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи. Именно здесь при интенсивном снеготаянии сохраняется риск перелива воды через дорожное полотно.

— На этих участках уже проведены противопаводковые мероприятия, сформированы защитные валы. Мы регулярно выезжаем с проверками и оцениваем состояние полотна и водопропускных сооружений. Важно не просто устранить проблему, а держать ее под контролем в динамике, — пояснил начальник отдела ВКО филиала Национального центра качества дорожных активов Саяхат Мусапыров.

При этом дорожные службы подчеркивают, что характер рисков изменился. Их стало меньше, но каждый из оставшихся требует постоянного внимания.

— В период активного снеготаяния на наиболее сложных участках организовано круглосуточное дежурство. Сформированы аварийные бригады, которые готовы выехать в любой момент. Наша задача — оперативно реагировать, чтобы не допустить разрушения дороги или ограничения движения, — отметил директор ВКО филиала ТОО «КАЖсервис» Нияз Садыков.

Подготовка к паводку включает не только наблюдение, но и ресурсную готовность. В распоряжении дорожников около 90 единиц спецтехники. Заготовлены инертные материалы, мешкотара, топливо, мотопомпы и трубы — все, что может понадобиться для быстрого укрепления полотна или отвода воды.

А в целом с 2019 по 2025 годы на республиканских трассах области построено 29 мостов и 296 водопропускных труб. В этом году работа продолжается — планируется ремонт и установка дополнительных сооружений, чтобы увеличить пропускную способность дорог.

— Сегодня важно не только наличие инфраструктуры, но и ее фактическое состояние. Мы постоянно проводим мониторинг и оцениваем, насколько эффективно работают существующие решения в условиях паводка. Это позволяет своевременно выявлять слабые места и принимать меры, — добавил Нурбек Темирханов.

В результате рисков стало меньше, но полностью исключить их невозможно. Поэтому в области внимание сейчас сосредоточено не столько на количестве проблемных точек, сколько на их значении. Эти участки связывают между собой районы, ведут к отдаленным селам и туристическим направлениям. В случае перелива речь идет уже не просто о состоянии дорожного полотна, а о доступности территорий, движения транспорта и возможности добраться до населенных пунктов в период паводка. И потому каждая такая точка сегодня рассматривается как приоритетная — с отдельным расчетом, отдельной подготовкой и постоянным наблюдением в реальном времени.

Готовность к возможным чрезвычайным ситуациям

Если у дорожных организаций основная задача — не допустить переливов и сохранить проходимость трасс, то у служб ЧС и акиматов — готовность оперативно реагировать, если вода все же выйдет из-под контроля. На сегодняшний день гидрологическая обстановка в области остается стабильной. Уровень воды на реках ниже критического, подтоплений не зафиксировано. При этом Мониторинг ведется в непрерывном режиме — как с земли, так и с воздуха. Проведено несколько аэровизуальных обследований, в ходе которых специалисты оценили запасы снега в горных районах и текущую ситуацию.

— Мы смотрим не только на уровень воды, а на всю картину — сколько снега осталось в горах, как идет таяние, какие участки могут дать нагрузку. Аэровизуальные обследования позволяют это увидеть заранее и реагировать не постфактум, а на опережение. По состоянию на 20 апреля в области было покрыто снегом 35% территории, — отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Амангельды Енсегенов.

Одним из ключевых направлений стала работа по предотвращению заторов. В семи районах было определено 20 таких участков, и на них взрывные работы завершены в полном объеме.

— Эти мероприятия мы проводим заранее, чтобы вода проходила свободно и не накапливалась в одном месте. Если образуется затор, уровень может подняться очень резко. За счет проведенных работ мы снизили этот риск и сделали ситуацию более управляемой, — пояснили в ДЧС.

Подготовка к возможному осложнению ситуации включает не только мониторинг, но и реальный запас сил и средств. На случай ЧС в регионе сформирована группировка численностью 3677 человек. В распоряжении служб — 556 единиц техники, 75 плавсредств и 234 мотопомпы.

— Мы заранее распределяем силы и технику с учетом рисков. Если ситуация меняется, нам не нужно тратить время на сбор — мы сразу усиливаем нужный участок и начинаем работу. Кроме того, подготовлено 182 эвакопункта вместимостью на 21 тысячу человек. Предусмотрено эшелонирование сил и средств территориальной подсистемы гражданской защиты области, нацгвардии и Минобороны в случае угрозы или возникновения ЧС весеннего периода, — подчеркнули в акимате области.

Дополнительно к противопаводковым мероприятиям привлекались и военнослужащие МЧС. Подразделения второго спасательного батальона в марте работали в районе Алтай, где расчистили арыки, каналы и водопропускные сооружения, укрепили дамбы и помогли снизить риски подтоплений. Работа ведется и на уровне ресурсов. В резерве акиматов сформированы запасы — более 82 тысяч мешков, свыше 10 тысяч тонн инертных материалов и около 393 тонн горюче-смазочных материалов. Кроме того, в областном резерве на 2026 год предусмотрено 1,5 млрд тенге на паводковые период. Из них 452,4 млн направлены на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и еще 1 млрд — на неотложные меры.

— Финансовый резерв дает возможность действовать сразу. В таких ситуациях важна скорость — чтобы техника, материалы и люди были на месте в тот момент, когда это необходимо, — подчеркнули в службах гражданской защиты.

Отдельное внимание уделено работе с населением. Проведено более 600 рейдов, роздано свыше 19 тысяч памяток с алгоритмами действий в паводковый период. При этом за каждым паводкоопасным населенным пунктом закреплены ответственные лица. Такая система позволяет не только реагировать на возможные угрозы, но и заранее держать ситуацию под контролем.

Искусственный интеллект дал сценарий, впереди его проверка

К инженерным решениям и работе служб в этом году добавился еще один уровень — цифровой анализ паводковой ситуации. В Восточном Казахстане уже используются технологии, которые позволяет не только фиксировать текущую обстановку, но и просчитывать ее развитие. На базе информационной системы «Ситуационный центр акима области» внедрен ГИС-модуль с картой паводкоопасных зон и автоматической оценкой уровней критичности. Отдельно работает модель искусственного интеллекта, обученная на данных Казгидромета и многолетних наблюдениях.

— Система обрабатывает данные по 49 гидропостам и формирует прогноз на семь суток вперед. Мы видим возможную динамику по каждому участку и можем заранее оценить, где ситуация потребует дополнительного внимания, — сообщили в управлении цифровизации.

Фактически это позволяет заранее выстраивать сценарии реагирования. Но сами специалисты подчеркивают, что цифровые решения остаются инструментом, а не заменой реальной работы на местах.

— Прогноз дает понимание и время для подготовки, но не снимает неопределенности. В условиях сложного рельефа ситуация может меняться быстрее, чем обновляются данные. Поэтому все решения обязательно сверяются с фактической обстановкой, — отмечают они.

Система мониторинга уже работает в режиме, близком к реальному времени, однако часть данных по-прежнему поступает в ручном режиме, с периодичностью от одного до четырех раз в сутки. Это накладывает ограничения на скорость обновления информации и требует постоянного контроля со стороны специалистов. Именно поэтому цифровая модель в регионе сегодня используется как дополнение к уже выстроенной системе — для уточнения рисков и более точного планирования действий.

Всего, по официальным данным, в области 71 паводкоопасный населенный пункт. В зоне риска — 3,5 тысячи домов, в которых проживают около 8,6 тысячи человек. В результате проведенных противопаводковых мероприятий угрозу подтопления удалось снять в 16 населенных пунктах, в 50 — минимизировать, в пяти она сохраняется. Это в районах Глубокое и Алтай — всего 329 домов с 813 жителями. И именно на этих территориях цифровые прогнозы в ближайшие недели будут проверяться реальной водой.

