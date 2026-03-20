В Восточно-Казахстанской области продолжают взрывать лед на реках

В Курчумском районе вблизи сел Маралды и Теректыбулак проводят дробление льда, чтобы вода в реках могла беспрепятственно проходить по руслу, не выходя из него и не затапливая территории. Общая площадь работ составила 21700 кв. м.

— Мероприятия направлены на то, чтобы предотвратить неблагоприятный исход в период паводка. С помощью такого подхода рыхлится лед. Главная цель — предотвратить заторы, — отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Амангельды Енсегенов.

Ранее в Восточно-Казахстанской области на реке Калжыр в районе Маркаколь спасателями были проведены плановые взрывные работы по ослаблению ледового покрова.