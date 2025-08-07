В ВКО укрепляют берега и русла рек

Один из приоритетов — очистка и углубление русел малых рек. В 2025 году противопаводковыми мерами охвачено 26 потенциально опасных участков, включая село Прогресс, где «приручают» Глубочанку — реку, известную своей весенней непредсказуемостью.

«Капризная» река

В Глубоковском районе полным ходом идут инженерные работы по расчистке и углублению русла реки Глубочанка. Когда-то тихий ручей стал источником серьезной угрозы для местных жителей. Водоем, имя которого знают все жители села Прогресс, прославился на весь регион весной 2018 года, когда, разлившись из-за паводков, затопил почти пять десятков домов. С тех пор каждый сезон жители прибрежных улиц живут с тревогой — хватит ли дамбы, выдержат ли берега?

Чтобы подобных случаев больше не повторилось, экстренные службы и дорожники взялись за дело всерьез. Русло Глубочанки не просто очищают — его перепрофилируют: убирают иловые наносы, устраняют заторы, вывозят грунт. Рабочие с тяжёлой техникой поэтапно расширяют и углубляют водный канал, превращая его из непредсказуемого потока в управляемое русло.

— Эти мероприятия позволят обеспечить беспрепятственный проход талых и дождевых вод в паводковый период. За счет расширения русла река сможет вмещать больший объем воды. Площадь водосбора у нас большая — более 24 тысяч квадратных километров, и без инженерных решений не обойтись, — пояснил, главный специалист отдела по чрезвычайным ситуациям Глубоковского района Константин Боровиков.

Работы с прицелом на 2026 год

Текущие работы на Глубочанке — лишь часть масштабной кампании по модернизации гидросооружений в Восточном Казахстане. На 2025 год в регионе запланировано укрепление дамб, плотин и берегов на 26 наиболее уязвимых участках. Общий объем инвестиций в противопаводковые меры превысил 2 млрд тенге.

По словам специалистов, мероприятия строятся с прицелом не только на текущие сезонные угрозы, но и на долгосрочную защиту: климатические риски становятся все менее предсказуемыми, и весенние воды требуют продуманной системы сдерживания.

— В этом смысле Прогресс — не просто село, где углубляют речное дно, а пилотная площадка, на которой отрабатываются современные подходы водного управления: от расчетов гидрологов до точного взаимодействия спасателей, акиматов и исполнителей, — говорят в подрядной организации.

Безопасность в инженерном исполнении

Все работы проводятся с учётом природных особенностей района и в соответствии с современными нормами водного хозяйства. Здесь важна каждая деталь: угол наклона русла, глубина в местах с быстрым течением, берегоукрепление в зонах возможного размыва.

— В итоге на выходе Глубочанка должна стать примером того, как своевременные меры могут обезопасить не только конкретный населенный пункт, но и всю водную систему района, — отметили в акимате области.

Жителям остается надеяться, что уже следующей весной речка обойдет их дома стороной.

Ранее сообщалось, что Казахстан и США обсудили внедрение передовых технологий для прогнозирования паводков.