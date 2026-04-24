Крепкий тенге снизил инфляционное давление — Нацбанк

По словам председателя Национального банка Тимур Сулейменов, текущее укрепление тенге формируется на рыночных принципах. Существенную роль сыграли высокие цены на нефть на фоне эскалации на Ближнем Востоке, что повлияло на валютную выручку и ожидания участников рынка.

— Сейчас мы не видим каких-то факторов, что кто-то спекулирует, что курс складывается под влиянием каких-то нефундаментальных нерыночных компонентов. Поэтому пока курс такой, какой есть, он оказывает существенный дезинфляционный эффект, — отметил он на брифинге в Нацбанке.

Глава Нацбанка также отметил, что укрепление национальной валюты снизил стоимость импорта, что положительно отразилось на инвестиционных проектах.

— Наверное, стоит отметить, что крепкий тенге очень сильно помогает всем инвестиционным программам, будь то корпоративный сектор, либо квазигосударственный, потому что в любом инвестпроекте, особенно технологическом, 70-80% — это импортное оборудование. И, соответственно, на 10% условно курс усилился — на 10% для всей экономики снизил стоимость импорта. Это, на мой взгляд, очень положительный экономический эффект, который тоже необходимо помнить, — сказал председатель.

В то же время он напомнил о сезонном факторе, что может оказывать давление на курс.

— Основной спрос на валюту начинает предъявляться где-то начиная с лета. Эта сезонность, которая зафиксирована уже многими-многими годами, она есть. В этой связи нужно это учитывать. Аналитики это наверняка учитывают, но я думаю, все мы должны это понимать, — подчеркнул Сулейменов.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 24 апреля 1 доллар стоит 462,87 тенге.