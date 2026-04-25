Определен порядок работы организаций по историко-культурному наследию в РК
Приказом заместителя Премьер-министра — министра культуры и информации от 20 апреля 2026 года утверждены правила деятельности организаций по охране и использованию объектов историко-культурного наследия, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно документу, такие организации создаются по решению местных исполнительных органов и функционируют в форме коммунальных государственных учреждений.
К основным задачам организаций отнесены охрана и обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия на территории региона, проведение научно-исследовательских, учетных и мониторинговых работ, а также разработка и реализация мероприятий по их использованию. Также предусмотрено создание специальной комиссии по вопросам историко-культурного наследия и подготовка документов по установлению новых объектов монументального искусства.
Организации будут проводить археологические и охранно-спасательные работы на памятниках археологии в соответствии с утвержденными планами уполномоченного органа.
В числе основных направлений деятельности — ведение учетной и научной документации (учетные карточки, паспорта, материалы охранных зон), ежегодный осмотр технического состояния памятников, подготовка предложений по включению объектов в государственные списки памятников местного и республиканского значения.
Также организации займутся разработкой зон охраны и режимов использования территорий, заключением охранных договоров, организацией выставок, лекций и экскурсий, а также взаимодействием с научными, образовательными и международными структурами.
Документ вступает в силу с 4 мая 2026 года.
