Определен порядок работы организаций по историко-культурному наследию в РК

Согласно документу, такие организации создаются по решению местных исполнительных органов и функционируют в форме коммунальных государственных учреждений.

К основным задачам организаций отнесены охрана и обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия на территории региона, проведение научно-исследовательских, учетных и мониторинговых работ, а также разработка и реализация мероприятий по их использованию. Также предусмотрено создание специальной комиссии по вопросам историко-культурного наследия и подготовка документов по установлению новых объектов монументального искусства.

Организации будут проводить археологические и охранно-спасательные работы на памятниках археологии в соответствии с утвержденными планами уполномоченного органа.

В числе основных направлений деятельности — ведение учетной и научной документации (учетные карточки, паспорта, материалы охранных зон), ежегодный осмотр технического состояния памятников, подготовка предложений по включению объектов в государственные списки памятников местного и республиканского значения.

Также организации займутся разработкой зон охраны и режимов использования территорий, заключением охранных договоров, организацией выставок, лекций и экскурсий, а также взаимодействием с научными, образовательными и международными структурами.

Документ вступает в силу с 4 мая 2026 года.

