    12:43, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Пожизненные выплаты для шахтеров-регрессников могут ввести в Казахстане

    В Казахстане рассматривают возможность введения пожизненных выплат для шахтеров-регрессников. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: freepik

    По его словам, вопрос регрессных выплат очень часто поднимается профсоюзами в последнее время.

    — Мы в рабочей группе обсуждаем разные варианты, чтобы предусмотреть возможность пожизненных выплат регрессных. Но все это финансировать с бюджета невозможно, это нужно понимать. Здесь должны участвовать страховые компании, работодатели, пенсионный фонд и бюджет, — отметил министр.

    Он добавил, что предварительные расчеты по возможной модели выплат будут представлены к концу месяца.

    — Мы предлагаем такую модель, но наши работодатели и страховые компании взяли время обсудить это и дать полезные предложения. На этой неделе у нас предполагается вторая встреча, сами расчеты мы ожидаем к концу месяца, — сказал Ертаев.

    Отметим, что пожизненные пенсионные выплаты от работодателей стали доступны миллионам казахстанцев.

    Соцвыплаты Социальная поддержка Минтруда и соцзащиты РК Шахтеры Аскарбек Ертаев
    Данира Искакова
