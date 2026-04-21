Пожизненные выплаты для шахтеров-регрессников могут ввести в Казахстане

По его словам, вопрос регрессных выплат очень часто поднимается профсоюзами в последнее время.

— Мы в рабочей группе обсуждаем разные варианты, чтобы предусмотреть возможность пожизненных выплат регрессных. Но все это финансировать с бюджета невозможно, это нужно понимать. Здесь должны участвовать страховые компании, работодатели, пенсионный фонд и бюджет, — отметил министр.

Он добавил, что предварительные расчеты по возможной модели выплат будут представлены к концу месяца.

— Мы предлагаем такую модель, но наши работодатели и страховые компании взяли время обсудить это и дать полезные предложения. На этой неделе у нас предполагается вторая встреча, сами расчеты мы ожидаем к концу месяца, — сказал Ертаев.

Отметим, что пожизненные пенсионные выплаты от работодателей стали доступны миллионам казахстанцев.