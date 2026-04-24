Две предельные ставки по ипотеке введут в Казахстане — чем они будут отличаться

Нацбанк совместно с Агентством РК по развитию и регулированию финансового рынка разработал две предельные ставки — 20% и 25%. Планируется, что они вступят в действие с 1 июля 2026 года.

— Формула проста: если первоначальный взнос по ипотеке будет превышать 30%, то предельная ставка не должна превышать 20%. Если первоначальный взнос будет ниже 30%, то предельная ставка по ипотеке будет 25%. Это согласовано с банками, однако технические работы еще впереди, — сообщил он на брифинге в Нацбанке.

По его словам, проект соответствующего приказа будет опубликован на сайте ведомства в мае.

Ранее о планах ввести эту методику расчета ГЭСВ рассказывала председатель АРРФР Мадина Абылкасымова на брифинге в Мажилисе. По ее словам, банки предлагали отложить введение новых требований до снижения базовой ставки.

Напомним, до этого регуляторы планировали снизить предельную ставку по ипотеке с 25% до 20%. Однако это решение дважды было отложено — сначала до 1 ноября 2025 года, затем до 1 июля 2026 года.