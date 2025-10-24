Снижение предельной ставки по ипотеке до 20% снова отложили в Казахстане

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка сообщило о приостановлении до 1 июля 2026 года нормы, предусматривающей снижение предельной годовой эффективной ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам с 25% до 20%.

Как отметили в сообщении, мера направлена на сохранение баланса между доступностью ипотечных кредитов для населения и устойчивостью банковского сектора. При текущей базовой ставке Нацбанка в 18% снижение ГЭСВ могло бы привести к сокращению рыночных ипотечных программ.

В ведомстве подчеркнули, что сохранение действующего уровня ставок позволит банкам продолжать кредитование населения без увеличения системных рисков.

Кроме того, АРРФР и Нацбанк работают над новой методикой расчета ГЭСВ, которая будет учитывать соотношение суммы займа к рыночной стоимости жилья. Такой риск-ориентированный подход, применяемый в международной практике, позволит устанавливать дифференцированные ставки в зависимости от уровня первоначального взноса и снижать долговую нагрузку на заемщиков.

Также ведется работа по расширению возможностей банков второго уровня для внедрения новых ипотечных продуктов и привлечения вкладчиков по модели жилищных строительных сбережений.

Ранее сообщалось о снижении годовой эффективной ставки вознаграждения по ипотеке до 20%. Но затем действие данной нормы приостановили до 1 ноября 2025 года.