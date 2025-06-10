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    15:22, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Годовая эффективная ставка вознаграждения по ипотеке снижена до 20% в Казахстане

    АРРФР и Нацбанк внесли поправки в свое совместное постановление «Об определении предельных размеров годовой эффективной ставки вознаграждения», передает корреспондент агентства Kazinform.

    ипотека
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    - Определить предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения: по банковским займам, предоставляемым банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, - 46 (сорок шесть) процентов по беззалоговым банковским займам; 35 (тридцать пять) процентов по банковским займам, обеспеченным залогом; 20 (двадцать) процентов по ипотечным жилищным займам, - говорится в постановлении.

    Ранее предельная ставка по ипотеке составляла 25%.

    Также в документе говорится:

    - по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, - 46 (сорок шесть) процентов;

    - по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, на срок до сорока пяти календарных дней, в размере, не превышающем сорокапятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете - менее 0,3 (ноль целых три десятых) процента в день, но не более 179 (сто семьдесят девять) процентов.

    Постановление вступает в силу с 15 июня.

    Ранее мы писали, подорожает ли ипотека в Казахстане.

    Теги:
    Ипотека Кредит Банки
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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