Годовая эффективная ставка вознаграждения по ипотеке снижена до 20% в Казахстане

- Определить предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения: по банковским займам, предоставляемым банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, - 46 (сорок шесть) процентов по беззалоговым банковским займам; 35 (тридцать пять) процентов по банковским займам, обеспеченным залогом; 20 (двадцать) процентов по ипотечным жилищным займам, - говорится в постановлении.

Ранее предельная ставка по ипотеке составляла 25%.

Также в документе говорится:

- по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, - 46 (сорок шесть) процентов;

- по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, на срок до сорока пяти календарных дней, в размере, не превышающем сорокапятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете - менее 0,3 (ноль целых три десятых) процента в день, но не более 179 (сто семьдесят девять) процентов.

Постановление вступает в силу с 15 июня.

Ранее мы писали, подорожает ли ипотека в Казахстане.