Действие нормы о снижении максимальной ставки по ипотеке с 25% до 20% приостановлено в РК

Согласно документу, действие пункта о снижении максимальной ставки по ипотечным займам приостановлено до 1 ноября 2025 года.

В этот период продолжат действовать прежние предельные ставки:

46% — по банковским займам, предоставляемым банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций;

35% — по банковским займам, обеспеченным залогом;

25% — по ипотечным жилищным займам;

46% — по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность;

менее 0,3% в день, но не более 179% — по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, на срок до сорока пяти календарных дней, в размере, не превышающем сорокапятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Постановление вступает в силу со дня его первого официального опубликования.

Ранее сообщалось о снижении годовой эффективной ставки вознаграждения по ипотеке до 20%.

В связи с чем некоторые банки Казахстана временно приостановили прием заявок на ипотечные займы на покупку жилья на вторичном рынке.