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    20:55, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Действие нормы о снижении максимальной ставки по ипотеке с 25% до 20% приостановлено в РК

    Соответствующий проект постановления опубликовали на портале Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ипотека, кредит, жилье
    Фото: freepik.com

    Согласно документу, действие пункта о снижении максимальной ставки по ипотечным займам приостановлено до 1 ноября 2025 года.

    В этот период продолжат действовать прежние предельные ставки:

    • 46% — по банковским займам, предоставляемым банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций;
    • 35% — по банковским займам, обеспеченным залогом;
    • 25% — по ипотечным жилищным займам;
    • 46% — по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность;
    • менее 0,3% в день, но не более 179% — по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, на срок до сорока пяти календарных дней, в размере, не превышающем сорокапятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

    Постановление вступает в силу со дня его первого официального опубликования.

    Ранее сообщалось о снижении годовой эффективной ставки вознаграждения по ипотеке до 20%.

    В связи с чем некоторые банки Казахстана временно приостановили прием заявок на ипотечные займы на покупку жилья на вторичном рынке.

    Теги:
    Ипотека Жилье Банки АРРФР
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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