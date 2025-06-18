20:55, 17 Июнь 2025 | GMT +5
Действие нормы о снижении максимальной ставки по ипотеке с 25% до 20% приостановлено в РК
Соответствующий проект постановления опубликовали на портале Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно документу, действие пункта о снижении максимальной ставки по ипотечным займам приостановлено до 1 ноября 2025 года.
В этот период продолжат действовать прежние предельные ставки:
- 46% — по банковским займам, предоставляемым банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций;
- 35% — по банковским займам, обеспеченным залогом;
- 25% — по ипотечным жилищным займам;
- 46% — по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность;
- менее 0,3% в день, но не более 179% — по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, на срок до сорока пяти календарных дней, в размере, не превышающем сорокапятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.
Постановление вступает в силу со дня его первого официального опубликования.
Ранее сообщалось о снижении годовой эффективной ставки вознаграждения по ипотеке до 20%.
В связи с чем некоторые банки Казахстана временно приостановили прием заявок на ипотечные займы на покупку жилья на вторичном рынке.