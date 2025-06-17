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    13:24, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Какие банки Казахстана приостановили выдачу ипотеки

    Некоторые банки Казахстана временно приостановили прием заявок на ипотечные займы на покупку жилья на вторичном рынке, передает корреспондент агентства Kazinform.

    аренда, ипотека, жилье
    Фото: freepik.com

    Напомним, в Казахстане снизили годовую эффективную ставку вознаграждения по ипотеке с 25% до 20%. Соответствующая поправка внесена в совместное постановление АРРФР и Нацбанка. Новое условие вступило в силу с 15 июня.

    Сегодня в телефонном разговоре корреспонденту Kazinform сообщили о приостановке приема заявок на ипотеку на вторичное жилье в Halyk Bank, Банке ЦентрКредит и Нурбанке.

    По информации операторов, сейчас в этих банках ведутся технические работы и устанавливаются новые ставки.

    В то же время в Altyn Bank и Freedom Bank заявили, что продолжают прием и рассмотрение заявок на ипотеку в штатном режиме.

    Ранее мы писали, подорожает ли ипотека в Казахстане.

    Теги:
    Ипотека Казахстан Жилье Банки Покупка жилья
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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