Какие банки Казахстана приостановили выдачу ипотеки

Напомним, в Казахстане снизили годовую эффективную ставку вознаграждения по ипотеке с 25% до 20%. Соответствующая поправка внесена в совместное постановление АРРФР и Нацбанка. Новое условие вступило в силу с 15 июня.

Сегодня в телефонном разговоре корреспонденту Kazinform сообщили о приостановке приема заявок на ипотеку на вторичное жилье в Halyk Bank, Банке ЦентрКредит и Нурбанке.

По информации операторов, сейчас в этих банках ведутся технические работы и устанавливаются новые ставки.

В то же время в Altyn Bank и Freedom Bank заявили, что продолжают прием и рассмотрение заявок на ипотеку в штатном режиме.

Ранее мы писали, подорожает ли ипотека в Казахстане.