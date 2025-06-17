Какие банки Казахстана приостановили выдачу ипотеки
Некоторые банки Казахстана временно приостановили прием заявок на ипотечные займы на покупку жилья на вторичном рынке, передает корреспондент агентства Kazinform.
Напомним, в Казахстане снизили годовую эффективную ставку вознаграждения по ипотеке с 25% до 20%. Соответствующая поправка внесена в совместное постановление АРРФР и Нацбанка. Новое условие вступило в силу с 15 июня.
Сегодня в телефонном разговоре корреспонденту Kazinform сообщили о приостановке приема заявок на ипотеку на вторичное жилье в Halyk Bank, Банке ЦентрКредит и Нурбанке.
По информации операторов, сейчас в этих банках ведутся технические работы и устанавливаются новые ставки.
В то же время в Altyn Bank и Freedom Bank заявили, что продолжают прием и рассмотрение заявок на ипотеку в штатном режиме.
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