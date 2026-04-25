Елена Рыбакина одержала волевую победу в дебютном матче на турнире в Мадриде

Старт поединка остался за представительницей Румынии: Рыбакина не сразу адаптировалась к ритму игры, уступив первый сет со счетом 4:6. Тем не менее, во второй партии Елена перехватила инициативу, доминируя на корте и восстановив паритет — 6:3.

Решающий сет превратился в затяжное противостояние, где судьба путевки в следующий раунд решилась в самой концовке — 7:5 в пользу казахстанки. Напряженный матч продлился 2 часа и 28 минут. Этим успехом Рыбакина довела счет в личных противостояниях с Русе до 3:0

В третьем раунде Елену ждет встреча с действующей олимпийской чемпионкой Чжэн Циньвэнь из Китая (№ 36 WTA).

Ранее Елена Рыбакина победно завоевала 13-й титул в карьере на турнирах WTA.