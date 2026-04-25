телерадиокомплекс президента РК
    23:00, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Елена Рыбакина одержала волевую победу в дебютном матче на турнире в Мадриде

    Вторая ракетка мира Елена Рыбакина с волевой победы начала выступление на грунтовом турнире категории WTA 1000 в Мадриде. В матче второго круга она сломила сопротивление румынки Елены-Габриэлы Русе (№ 71 WTA), передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.

    Елена Рыбакина одержала волевую победу в дебютном матче на турнире WTA 1000 в Мадриде
    Фото: ФТК

    Старт поединка остался за представительницей Румынии: Рыбакина не сразу адаптировалась к ритму игры, уступив первый сет со счетом 4:6. Тем не менее, во второй партии Елена перехватила инициативу, доминируя на корте и восстановив паритет — 6:3.

    Решающий сет превратился в затяжное противостояние, где судьба путевки в следующий раунд решилась в самой концовке — 7:5 в пользу казахстанки. Напряженный матч продлился 2 часа и 28 минут. Этим успехом Рыбакина довела счет в личных противостояниях с Русе до 3:0

    В третьем раунде Елену ждет встреча с действующей олимпийской чемпионкой Чжэн Циньвэнь из Китая (№ 36 WTA).

    Ранее Елена Рыбакина победно завоевала 13-й титул в карьере на турнирах WTA.

    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
