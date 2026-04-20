Елена Рыбакина победно завоевала 13-й титул в карьере на турнирах WTA

В решающем матче за титул лидер казахстанской сборной нанесла поражение чешке Каролине Муховой (№ 12 WTA), подтвердив статус одной из сильнейших теннисисток планеты.

— Финальное противостояние продлилось 1 час 18 минут. Если в первом сете зрители увидели равную борьбу, исход которой Елена решила в самой концовке (7:5), то во второй партии преимущество казахстанки стало подавляющим. Безупречная игра на задней линии и высокая реализация моментов позволили Рыбакиной завершить сет с разгромным счетом 6:1. Статистика матча подчеркивает отличную форму Елены: за время финала она выполнила три эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 50 процентов брейк-пойнтов, — сказано в заявлении Федерации тенниса Казахстана.

Для 26-летней казахстанки этот трофей стал 13-м одиночным титулом в карьере. Победа в Германии позволила Елене укрепить свой статус лидера мирового тура: на данный момент Рыбакина возглавила чемпионскую гонку WTA сезона 2026 года, имея в активе 3983 очка.

Ранее сообщалось, что Рыбакина прошла в финал на турнире WTA 500 в Германии. Напомним, что корты Штутгарта являются для Рыбакиной победными: казахстанка уже выигрывала этот престижный трофей в 2024 году. В прошлом сезоне она пропустила эти соревнования, и сейчас продемонстрировала, что достойна громкого титула.