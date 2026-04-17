Тренды:
    23:16, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Елена Рыбакина начала с победы на турнире WTA 500 в Германии

    Вторая ракетка мира Елена Рыбакина успешно начала выступление на грунтовом турнире категории WTA 500 в Германии, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.

    Фото: ФТК

    В своем стартовом матче казахстанская теннисистка встретилась с россиянкой Дианой Шнайдер, занимающей 19-ю строчку мирового рейтинга.

    Первый сет прошел под полным контролем Елены и завершился со счетом 6:3. Она продемонстрировала уверенную игру на своей подаче и, реализовав брейк, обеспечила себе комфортное преимущество.

    Во второй партии борьба стала более вязкой — соперница оказала достойное сопротивление, и Елене пришлось приложить больше усилий для победы. Тем не менее, Рыбакина за счет класса и хладнокровия в ключевые моменты вновь сумела взять подачу оппонентки. Сет завершился с преимуществом в один брейк  6:4.

    Стоит отметить, что Штутгарт является знаковым местом для лидера нашей сборной — Елена уже становилась победительницей этого престижного турнира в 2024 году.

    Следующей соперницей Рыбакиной станет победительница противостояния между Лейлой Фернандес (Канада) и Зейнеп Сонмез (Турция).

    Ранее женская сборная Казахстана по теннису обеспечила себе выход в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг, обыграв команду Канады в квалификационном раунде в Астане.

    Динара Жусупбекова
