Елена Рыбакина начала с победы на турнире WTA 500 в Германии

В своем стартовом матче казахстанская теннисистка встретилась с россиянкой Дианой Шнайдер, занимающей 19-ю строчку мирового рейтинга.

Первый сет прошел под полным контролем Елены и завершился со счетом 6:3. Она продемонстрировала уверенную игру на своей подаче и, реализовав брейк, обеспечила себе комфортное преимущество.

Во второй партии борьба стала более вязкой — соперница оказала достойное сопротивление, и Елене пришлось приложить больше усилий для победы. Тем не менее, Рыбакина за счет класса и хладнокровия в ключевые моменты вновь сумела взять подачу оппонентки. Сет завершился с преимуществом в один брейк – 6:4.

Стоит отметить, что Штутгарт является знаковым местом для лидера нашей сборной — Елена уже становилась победительницей этого престижного турнира в 2024 году.

Следующей соперницей Рыбакиной станет победительница противостояния между Лейлой Фернандес (Канада) и Зейнеп Сонмез (Турция).

Ранее женская сборная Казахстана по теннису обеспечила себе выход в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг, обыграв команду Канады в квалификационном раунде в Астане.