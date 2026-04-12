Казахстанские теннисистки досрочно вышли в финал Кубка Билли Джин Кинг после матча в Астане

В Астане завершился матч квалификационного раунда Кубка Билли Джин Кинг между сборными Казахстана и Канады.

После первого игрового дня счет в противостоянии был равным. Юлия Путинцева одержала победу над Кайлой Кросс — 6:3, 7:5, а София Жиенбаева уступила Бьянке Андрееску — 4:6, 6:7.

Во второй день в парном матче Анна Данилина и Жибек Куламбаева обыграли дуэт Андрееску/Кросс со счетом 7:5, 6:1.

Затем Путинцева в одиночной встрече вновь оказалась сильнее Бьянки Андрееску — 7:6, 3:6, 7:6, обеспечив сборной итоговую победу со счетом 3:1.

Таким образом, женская сборная Казахстана досрочно выиграла противостояние и квалифицировалась в финальную стадию турнира, которая пройдет осенью в Китае.