РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:11, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    В Казахстане вдвое увеличат квоты на трудоустройство лиц с инвалидностью

    Развитие инклюзивной занятости остается одним из ключевых приоритетов социальной политики Казахстана, заявил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Минтруда и соцзащиты населения РК

    Как сообщил министр, из 413,7 тыс. трудоспособных лиц с инвалидностью в прошлом году были заняты 110,8 тыс. человек или 30%.

    Активными мерами содействия занятости охвачено более 25 тыс. лиц с инвалидностью. В рамках квотирования рабочих мест трудоустроено 8,1 тыс. человек.

    — Наибольшая доля занятых отмечается в области Улытау (2,9 тыс. чел. или 44,5%), Карагандинской области (16,7 тыс. чел. или 38,5%) и в Астане (13,2 тыс. чел. или 38%). При этом, низкие показатели доли занятых лиц — в области Абай (2,8 тыс. чел. или 24,5%), Туркестанской (41,8 тыс. чел. или 23,7%), Алматинской (18 тыс. чел. или 22,4%) областях, — отметил Аскарбек Ертаев.

    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По его словам, Министерством до конца первого полугодия текущего года будет выработан подход по цифровому учету перечня организаций для исполнения квот.

    — Начиная с этого года мы планируем охватить квотой порядка 17 тысяч лиц с инвалидностью, что в два раза больше, чем в 2025 году, — подчеркнул министр.

    Так, будет внедрена цифровая служба занятости для трудоустройства лиц с инвалидностью, которая обеспечит переход к модели проактивного сопровождения граждан до трудоустройства.

    Ранее стало известно, что в стране планируют построить семь новых реабилитационных центров для лиц с инвалидностью.

    Теги:
    Правительство РК Лица с инвалидностью Аскарбек Ертаев Общество
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают