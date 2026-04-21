В Казахстане вдвое увеличат квоты на трудоустройство лиц с инвалидностью

Как сообщил министр, из 413,7 тыс. трудоспособных лиц с инвалидностью в прошлом году были заняты 110,8 тыс. человек или 30%.

Активными мерами содействия занятости охвачено более 25 тыс. лиц с инвалидностью. В рамках квотирования рабочих мест трудоустроено 8,1 тыс. человек.

— Наибольшая доля занятых отмечается в области Улытау (2,9 тыс. чел. или 44,5%), Карагандинской области (16,7 тыс. чел. или 38,5%) и в Астане (13,2 тыс. чел. или 38%). При этом, низкие показатели доли занятых лиц — в области Абай (2,8 тыс. чел. или 24,5%), Туркестанской (41,8 тыс. чел. или 23,7%), Алматинской (18 тыс. чел. или 22,4%) областях, — отметил Аскарбек Ертаев.

По его словам, Министерством до конца первого полугодия текущего года будет выработан подход по цифровому учету перечня организаций для исполнения квот.

— Начиная с этого года мы планируем охватить квотой порядка 17 тысяч лиц с инвалидностью, что в два раза больше, чем в 2025 году, — подчеркнул министр.

Так, будет внедрена цифровая служба занятости для трудоустройства лиц с инвалидностью, которая обеспечит переход к модели проактивного сопровождения граждан до трудоустройства.

