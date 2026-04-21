Семь новых реабилитационных центров для лиц с инвалидностью планируют построить в Казахстане

Как отметил министр, сегодня инклюзивная политика страны основана на социальной и правовой модели, с фокусом на устранение барьеров и обеспечение равных возможностей. Последовательно совершенствуется законодательная и нормативно-правовая база.

Реализуется Концепция инклюзивной политики до 2030 года. Ратифицирован Марракешский договор по расширению доступа лиц с нарушением зрения к печатной информации.

Законодательно урегулированы вопросы оказания услуг индивидуального помощника, предоставления услуг инватакси через Портал социальных услуг, а также усилены нормы по обеспечению доступа лиц с инвалидностью к информации.

— По итогам первого квартала утверждена Методика определения гарантированной суммы возмещения стоимости технических средств реабилитации, с использованием сведений электронных магазинов. Планируется до конца текущего года обеспечить повышение стандартов качества специальных социальных услуг и расширение возможностей инклюзивной занятости, — отметил Аскарбек Ертаев.

По данным Минтруда, сегодня в стране проживают порядка 752 тыс. лиц с инвалидностью, что составляет 3,7% от общей численности населения. Из них порядка 56% — это лица трудоспособного возраста, 29% — пенсионного возраста и 15% — дети.

Совокупные расходы из госбюджета и фонда социального страхования в текущем году составляют — 1,1 трлн тенге.

Как подчеркнул министр, одним из ключевых направлений остается формирование доступной среды. В интерактивной карте доступности зарегистрировано около 43 тысяч объектов, из которых 67% полностью адаптированы. В 2026 году этот показатель планируется довести до 80%, обеспечив доступностью 34 тыс. административных, коммерческих и социальных объектов.

— В региональном аспекте высокие показатели по доступности в области Жетысу (85%), Западно-Казахстанской (79%) и Алматинской (76%) областях. При этом по отдельным регионам сохраняется отставание в Мангистауской области (51%), а также в области Улытау (44%). Здесь требуется усиление работы со стороны акиматов, — заявил Аскарбек Ертаев.

Вместе с тем, особое внимание уделяется развитию инфраструктуры. Всего по стране функционируют 33 реабилитационных центров для взрослых и детей с инвалидностью с высокотехнологичным оборудованием.

За последние два года открыты четыре новых центра в городах Семей, Тараз, Кентау и Уральск. В мае текущего года будет открыт еще один центр в Атырау.

— Одновременно ведутся работы по строительству и разработке проектно-сметной документации семи центров — строительство в Акмолинской и Актюбинской областях, области Жетысу и в Шымкенте, разработка ПСД в Астане, Павлодарской и Алматинской областях, — сообщил министр.

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что задача Правительства — это всесторонняя поддержка лиц с ограниченными возможностями.