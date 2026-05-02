Открыт прием заявок на премии и гранты Президента Казахстана в сфере СМИ

Пресс-служба Президента РК информирует о начале приема представлений на соискание премий и грантов, а также на объявление Благодарности Главы государства в области СМИ в 2026 году, передает агентство Kazinform.

— Уважаемые коллеги! Открыт прием представлений на соискание премий и грантов, а также объявление Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации на 2026 год! Кандидатуры журналистов и творческие коллективы могут быть выдвинуты средствами массовой информации, общественными организациями и государственными органами, — сообщил советник Президента — пресс-секретарь Президента РК Айбек Смадияров.

Напоминаем, что к рассмотрению принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года.

Прием документов осуществляется до 10 июня 2026 года.