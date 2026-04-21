    09:41, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Бектенов: Задача Правительства — всесторонняя поддержка лиц с ограниченными возможностями

    В Правительстве РК сегодня обсуждают меры по реализации инклюзивной политики в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что Президент Касым-Жомарт Токаев всегда подчеркивает социальную ориентированность нашего государства.

    По его словам, в новой Конституции развитие человеческого капитала, права лиц с инвалидностью, равенство возможностей, создание доступной среды, закреплены в качестве стратегического направления деятельности государства.

    — Наша задача — всесторонняя поддержка лиц с ограниченными возможностями.
    В этой связи по поручению Главы государства Правительством принята Концепция инклюзивной политики до 2030 года, — подчеркнул Олжас Бектенов.

    Напомним, что в стране реализуются Концепция инклюзивной политики на 2025–2030 годы, Дорожная карта партии «Amanat» на 2023–2027 годы и проект «Халықпен бірге», разработанный по поручению Главы государства.

    Согласно Дорожной карте, в 2023–2027 годах планируется адаптировать более 40 тыс. объектов, включенных в Интерактивную карту доступности. Ежегодно под адаптацию подлежит 20% объектов: 2023 год — 20%, 2024 — 40%, 2025 — 60%, 2026 — 80%, 2027 — 100%.

    Правительство Лица с инвалидностью Господдержка Олжас Бектенов
    Данира Искакова
    Данира Искакова
