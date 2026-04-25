Что даст Казахстану уровень ВОЗ и о чем говорили Токаев и Гебрейесус

23 апреля в ходе встречи Касым-Жомарта Токаева с Генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом было отмечено значение достигнутого результата. Глава государства подчеркнул важность укрепления системы здравоохранения, а руководитель ВОЗ высоко оценил проводимые в Казахстане реформы. В своих публичных заявлениях и социальных сетях Тедрос Адханом Гебрейесус отдельно отметил прогресс Казахстана и его лидерство в регионе.

Казахстан стал первой страной в Центральной Азии и среди государств СНГ, достигшей данного уровня, что закрепляет за ним статус регионального лидера в сфере регулирования обращения лекарственных средств.

По данным ВОЗ, лишь 62 страны мира (32%) достигли 3-го и 4-го уровней зрелости регуляторных систем, тогда как 97 стран (50%) находятся на базовом уровне (ML1), и 35 стран (18%) — на уровне ML2. Таким образом, Казахстан вошёл в ограниченный круг государств с признанной эффективной системой регулирования.

Присвоение ML3 означает, что национальная система функционирует стабильно, прозрачно и соответствует международным стандартам, обеспечивая полный цикл контроля — от регистрации лекарственных средств до мониторинга их безопасности. Данный статус также распространяется на регулирование импортируемых вакцин и подтверждает способность государства гарантировать качество, безопасность и эффективность медицинской продукции.

Оценка ВОЗ охватила ключевые направления, включая регистрацию лекарственных средств, фармаконадзор, лицензирование, инспекционный контроль, рыночный надзор и надзор за клиническими исследованиями. По итогам подтверждена научно обоснованная и устойчивая работа национальной регуляторной системы.

Отдельным значимым достижением стала оценка лабораторного направления. По ряду показателей лаборатория Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий достигла 4-го уровня зрелости (ML4), тем самым, обеспечив высокую точность и воспроизводимость результатов и соответствуя самым строгим международным требованиям.

Достижение этих показателей стало результатом системной и последовательной работы Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан и Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий. В последние годы была проведена масштабная модернизация системы, внедрены международные подходы, усилены механизмы фармаконадзора и контроля качества, а также реализованы цифровые решения, направленные на повышение прозрачности и эффективности регулирования.

Для граждан это означает усиление защиты: лекарственные средства проходят многоуровневую проверку качества и безопасности, что напрямую влияет на безопасность пациентов и качество медицинской помощи.

Для экономики страны это подтверждает рост доверия со стороны международных партнёров, повышает инвестиционную привлекательность фармацевтической отрасли, ускоряет доступ к инновационным препаратам, расширяет экспортный потенциал и укрепляет позиции Казахстана как центра фармацевтических компетенций.

Таким образом, достижение третьего уровня зрелости ВОЗ подтверждает формирование в Казахстане современной, устойчивой и признанной на международном уровне системы регулирования обращения лекарственных средств, задающей ориентир для стран региона.

Напомним, что в ходе встречи Касым-Жомарта Токаева с Генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества Казахстана со Всемирной организацией здравоохранения.