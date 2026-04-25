Ученица пришла в школу с топором в Алматы

В сети появилось сообщение, что в одной из школ Алматы ученица шестого класса принесла в учебное заведение топор, поскольку так ей велели некие лица в социальных сетях. По данному факту управление полиции Жетысуского района проводит досудебное расследование.

— Установлено, что несовершеннолетняя, действуя под влиянием указаний, полученных через социальные сети, планировала совершение противоправных действий. Благодаря своевременным мерам сотрудников полиции противоправное деяние было пресечено и не допущено, — отметили в департаменте полиции Алматы.

В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе лица, причастные к возможному вовлечению подростка в противоправную деятельность. Также начато досудебное расследование в отношении законных представителей несовершеннолетней по факту ненадлежащего исполнения обязанностей.

Полиция призывает родителей внимательнее следить за тем, чем занимаются дети в интернете, и вовремя реагировать, если появляются тревожные признаки в их поведении или онлайн-общении.

Ранее в городе Кульсары 15-летний ученик напал на сверстников в здании школы. Двое подростков получили легкие телесные повреждения. Подозреваемого задержали и отправили в изолятор временного содержания.