Каждый литр будем беречь — вице-министр о водосберегающих технологиях в Казахстане

Ставка на инфраструктуру

На фоне климатических изменений и растущей нагрузки на водные ресурсы профильное Министерство сосредоточилось на системных мерах. В приоритете — восстановление и модернизация инфраструктры, снижение потерь и повышение эффективности управления водой, включая ее распределение между секторами экономики.

— Вода, безусловно, важный компонент нашей социальной жизни, промышленности, сельского хозяйства. Мы понимаем, что климат меняется и диктует новые реалии. Признаем, что дефицит воды есть. Мы, как Министерство, должны полностью обеспечить нивелирование этой проблемы для наших секторов экономики, как для бытовых нужд, фермеров, так и для промышленников, — отмечает Аслан Абдраимов.

Главный вопрос на повестке — инфраструктура. По словам вице-министра, техническому обновлению систем уделяется отдельное внимание. В реконструкции планируется использовать автоматизированные решения, которые позволят сократить потери и повысить контроль за ресурсами.

— Будут приняты современные автоматизированные меры, они поспособствуют экономии воды. Главная задача — обеспечить эффективное управление, снизить потери, которые у нас есть. Мы не скрываем, что инфраструктура изношена. В некоторых регионах формируется дефицит воды, также есть регионы с профицитом. И, соответственно, той водой, которая немного в избытке, тоже нужно управлять, чтобы она не наносила ущерб, — говорит вице-министр.

По его словам, работы в рамках этих задач уже запущены. В данный момент осуществляется реконструкция ряда больших каналов и регуляционных сетей. Это позволит значительно сократить потери и обеспечить эффективное доведение воды до фермеров.

Цифровизация воды: от учета к автоматическому распределению

Вслед за модернизацией инфраструктуры в Казахстане усиливают и цифровизацию водной отрасли, что позволяет точно учитывать и распределять воду. В Министерстве отмечают: без прозрачной системы учета невозможно обеспечить эффективное управление ресурсом, который становится стратегическим.

— Перед цифровизацией у нас стоят большие вызовы. Вода становится неким стратегически важным ресурсом. Каждый литр мы будем беречь. Цифровые элементы, соответственно, автоматизированная система распределения воды — это решения, которые обеспечат максимально эффективное ее распределение, — отмечает Аслан Абдраимов.

Он подчеркнул, что цифровые решения интегрируются в обновляемую инфраструктру и формируют основу для автоматизированного управления. Ключевым шагом стал переход на электронные договоры с фермерами. Это позволило заранее фиксировать потребности в воде и формировать точный прогноз подачи по каналам.

— Фермеры в электронном виде заключили договора, там же указали те культуры, которые планируют сеять, а также количество воды, которую хотят получать. Соответственно, мы видим объем воды по миграционным каналам, которые нам нужно подать. Следующий шаг, зная объемы, система будет реализовывать эти заявки, и подекадно перенаправлять воду в автоматическом режиме. Все это будет автоматизировано через соответствующее приложение, — поделился вице-министр.

Он отметил, что цифровизация последовательно охватывает всю систему — от крупных операторов до коммунального уровня, усиливая эффект от модернизации инфраструктуры и создавая единую систему управления водными ресурсами.

Выходим на региональный уровень

Если на внутреннем уровне цифровые решения уже внедряются в распределение воды, то на региональном уровне акцент делается на прозрачности учета трансграничных потоков. В министерстве отмечают, что именно точные данные становятся ключевым аргументом в межгосударственных переговорах и позволяют выстраивать доверие между странами.

— Мы проводим большую работу по автоматизации трансграничного учета воды. Для нас важно считать воду, которая к нам поступает, использовать эти цифры и механизмы в переговорных процессах. Наши коллеги и партнеры это понимают, — отмечает Аслан Абдраимов.

Он уточнил, что прямая интеграция цифровых систем для подачи воды фермерам между странами пока не рассматривается, однако параллельные процессы уже идут. Казахстан и Узбекистан уже определили по 5 точек с каждой стороны для установки гидропостов. Здесь же будут фиксировать уровень и расход воды. По словам спикера, эти решения позволят обеспечить прозрачность распределения ресурсов и усилить контроль за выполнением взаимных обязательств.

— Эти системы дадут возможность объективно подтверждать соблюдение договоренностей, в том числе по подаче воды в бассейн Арала и по реке Сырдарье. Эта мера очень сильно повысит доверие между нашими странами и еще больше объединит нас в решении проблемы дефицита воды, — считает эксперт.

В данный момент ведутся работы в технической части — согласование архитектуры решений и источников финансирования. В ближайшее время начнется установка цифровых систем на водохранилищах, чтобы в режиме реального времени понимать, сколько воды приходит.

В завершение он отметил, что реализация таких проектов требует согласования на межгосударственном уровне, однако уже сейчас наблюдается высокий уровень заинтересованности со стороны стран региона и международных партнеров.

Ранее сообщалось, что Казахстан нарастит площадь водосберегающих технологий до 1,3 млн га к 2030 году.