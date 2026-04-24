Инфляция в Казахстане может снизиться до 10% — Нацбанк

По его словам, годовая инфляция по итогам марта составила 11%, однако уже сформировался тренд на ее замедление.

Он отметил, что ключевым фактором стало повышение базовой ставки до 18% осенью 2025 года, эффект от которого проявляется сейчас. Дополнительно на динамику цен повлияли меры правительства, в том числе мораторий на рост цен на ГСМ и тарифов ЖКХ, действовавший с октября по апрель.

— По итогам апреля я хотел бы сказать, что у нас неплохой тренд наметился. То есть, пик инфляции был в прошлом сентябре — 12,9%, почти 13%. За вот эти четыре-пять месяцев, инфляция снизилась на 2% путем денежно-кредитной политики и других мер Национального банка и, понятно, значительных больших конкретных мер со стороны правительства, — сказал Сулейменов на брифинге в Нацбанке.

Также глава монетарного регулятора поделился прогнозом уровня годовой инфляции в ближайшие месяцы.

— Сохранятся ли данные тенденции в апреле — вот это, наверное, самый большой вопрос. То есть апрель для нас будет являться достаточно важным месяцем с точки зрения понимания: произошел перелом либо не произошел перелом. Я ожидаю ниже инфляцию. То есть мы считаем, что инфляция все-таки уйдет ближе к 10–10,5%, может, и чуть выше. Но она будет на нисходящем тренде, у нас базово примерно такой прогноз, — подчеркнул глава регулятора.

Он добавил, что дальнейшее замедление инфляции будет зависеть от сохранения жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики, сдержанных тарифных решений, снижения спроса и отсутствия внешних шоков. При выполнении этих условий регулятор может рассмотреть возможность снижения базовой ставки на предстоящих заседаниях.

