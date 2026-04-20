Казахстанец подписал контракт на бой за титул чемпиона мира по версии WBC
В Казахстане может появиться еще один чемпион мира по боксу среди профессионалов, передает Kazinform.
Казахстанский боксер 32-летний Мейирим Нурсултанов, не проводивший бои с 2023 года, но занимающий первое место в рейтинге среднего веса WBC, получил долгожданный контракт на бой. Причем, сразу за титул временного чемпиона мира по версии WBC в среднем весе.
Казахстанская федерация профессионального бокса заявила, что сейчас команда Нурсултанова ожидает подтверждения от соперника.
— Ответ должен поступить в ближайшие недели, — заверили в КФПБ.
Этот бой будет поворотным в карьере Нурсултанова, который остается непобежденным в профессионалах, долгое время был обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBC и при этом не выходил на ринг более двух лет.
Отметим, что в этом же весе чемпионом мира по версии WBO является другой казахстанец — Жанибек Алимханулы.
Напомним, ранее была озвучена причина длительного перерыва в карьере Нурсултанова — проблемы с получением визы в США.