РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:35, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Претендент на титул WBC Мейирим Нурсултанов третий год без боев: озвучено решение

    Казахстанский боксер-профессионал среднего веса Мейирим Нурсултанов занимает первое место в рейтинге среднего веса по версии WBC и является обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира. Однако бой с обладателем пояса Карлосом Адамесом до сих пор не состоялся. Корреспондент Kazinform узнал причины.

    Мейирим Нурсултанов
    Фото: @David Spagnolo/Main Events

    Не знаюший поражений в профессиональном боксе Мейирим Нурсултанов свой последний бой провел в ноябре 2023 года, победив чилийца Хулио Аламоса единогласным решением судей в Ташкенте, Узбекистан. Сейчас он ждет возможности провести титульный бой против чемпиона WBC в среднем весе Карлоса Адамеса, оставаясь обязательным претендентом на титул.

    В Казахстанской федерации профессионального бокса обеспокоены таким длительным простоем казахстанского спортсмена.

    Президент КФБП Рахимжан Ерденбеков заявил, что простой Нурсултанова обсуждал лично с президентом WBC Маурисио Сулейманом.

    — На последней конвенции WBC я лично поднимал вопрос по Нурсултанову, обсуждали с президентом WBC господином Маурисио Сулейманом вопрос по его визе. Потому что у Нурсултанова проблемы только с визой, он не может получить американскую визу. WBC нам пообещали, что помогут с получением этой визы. Но перед чемпионским поединком с Адамесом Нурсултанову предстоит еще один бой, а потом уже будет готовится чемпионский бой, — заверил Рахимжан Ерденбеков.

    Ранее стало известно, нашли ли допинг в пробе В чемпиона мира в среднем весе Жанибека Алимханулы. 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают