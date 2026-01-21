Претендент на титул WBC Мейирим Нурсултанов третий год без боев: озвучено решение
Казахстанский боксер-профессионал среднего веса Мейирим Нурсултанов занимает первое место в рейтинге среднего веса по версии WBC и является обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира. Однако бой с обладателем пояса Карлосом Адамесом до сих пор не состоялся. Корреспондент Kazinform узнал причины.
Не знаюший поражений в профессиональном боксе Мейирим Нурсултанов свой последний бой провел в ноябре 2023 года, победив чилийца Хулио Аламоса единогласным решением судей в Ташкенте, Узбекистан. Сейчас он ждет возможности провести титульный бой против чемпиона WBC в среднем весе Карлоса Адамеса, оставаясь обязательным претендентом на титул.
В Казахстанской федерации профессионального бокса обеспокоены таким длительным простоем казахстанского спортсмена.
Президент КФБП Рахимжан Ерденбеков заявил, что простой Нурсултанова обсуждал лично с президентом WBC Маурисио Сулейманом.
— На последней конвенции WBC я лично поднимал вопрос по Нурсултанову, обсуждали с президентом WBC господином Маурисио Сулейманом вопрос по его визе. Потому что у Нурсултанова проблемы только с визой, он не может получить американскую визу. WBC нам пообещали, что помогут с получением этой визы. Но перед чемпионским поединком с Адамесом Нурсултанову предстоит еще один бой, а потом уже будет готовится чемпионский бой, — заверил Рахимжан Ерденбеков.
Ранее стало известно, нашли ли допинг в пробе В чемпиона мира в среднем весе Жанибека Алимханулы.