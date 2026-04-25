ЦА формирует комплексную и устойчивую климатическую повестку — мнение из Узбекистана

Спикер отметил, что страны Центральной Азии не только осознают масштаб климатических вызовов, но и демонстрируют готовность брать на себя ответственность за их решение.

— Речь идет как о консолидации усилий внутри региона, так и о мобилизации международного сообщества, что подтверждает трансграничный и глобальный характер климатических проблем, требующих многостороннего подхода, — заявил эксперт, подчеркивая принятие в последние годы ряда резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

Неъматов обратил внимание, что особенно важным результатом RES 2026 стало смещение акцента от деклараций к практическому взаимодействию. По его мнению, принятые документы, включая «Экологическую солидарность Центральной Азии» и Программы действий до 2030 года в партнерстве с ООН, укрепляют институциональную основу сотрудничества и подтверждают открытость к международному взаимодействию.

— Значимым является и наличие уже сформированной базовой нормативно-стратегической архитектуры взаимодействия, включающей Региональную программу «Зеленая повестка для Центральной Азии», Региональную стратегию адаптации к изменению климата и Региональную программу по охране окружающей среды для устойчивого развития. Это создает основу для системного и скоординированного подхода к решению экологических задач, — сказал Неъматов.

Среди ключевых направлений дальнейшей работы он выделил привлечение инвестиций, развитие науки и технологий, расширение государственно-частного партнерства, а также усиление совместного мониторинга и экологического образования.

По его словам, важно отметить, что в ходе нынешнего форума RES 2026 страны региона обозначили не только масштабы климатических вызовов, но и определили ключевые направления их преодоления.

— Среди них — скоординированная мобилизация средств финансово-технического содействия, развитие научной базы, технологическая модернизация, а также формирование согласованных подходов к «зеленому» переходу. Особую актуальность приобретают вопросы привлечения частных инвестиций, развития государственно-частного партнерства, формирования единой научно-методологической платформы, расширения совместного мониторинга и исследований, а также вовлечения молодежи и развития экологического образования, — заявил эксперт.

Отдельно отмечены инициативы по созданию региональных научных инструментов — Центра по борьбе с опустыниванием, Единого атласа изменений окружающей среды и «Красной книги», что позволит сформировать единую систему данных и создать научную основу для принятия управленческих решений на региональном уровне.

Также подчеркнута значимость молодежных и международных инициатив Узбекистана, включая Всемирный молодежный климатический форум, мероприятия Глобального экологического фонда в Самарканде и Всемирный форум по водосбережению. Они рассматриваются как вклад в укрепление глобальной экологической координации.

В целом, как резюмировал эксперт, климатическая повестка в Центральной Азии становится стратегическим направлением, способствующим не только реагированию на вызовы, но и развитию сотрудничества, устойчивости и долгосрочного роста евразийского пространства.

