    20:24, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    ЦА формирует комплексную и устойчивую климатическую повестку — мнение из Узбекистана

    Региональный экологический саммит RES 2026, прошедший в Астане, стал очередным важным этапом в укреплении диалога по экологическим инициативам. Таким мнением поделился первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Акрамжон Неъматов, передает агентство Kazinform. 

    Фото: ИСМИ РУз

    Спикер отметил, что страны Центральной Азии не только осознают масштаб климатических вызовов, но и демонстрируют готовность брать на себя ответственность за их решение.

    — Речь идет как о консолидации усилий внутри региона, так и о мобилизации международного сообщества, что подтверждает трансграничный и глобальный характер климатических проблем, требующих многостороннего подхода, — заявил эксперт, подчеркивая принятие в последние годы ряда резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

    Неъматов обратил внимание, что особенно важным результатом RES 2026 стало смещение акцента от деклараций к практическому взаимодействию. По его мнению, принятые документы, включая «Экологическую солидарность Центральной Азии» и Программы действий до 2030 года в партнерстве с ООН, укрепляют институциональную основу сотрудничества и подтверждают открытость к международному взаимодействию.

    — Значимым является и наличие уже сформированной базовой нормативно-стратегической архитектуры взаимодействия, включающей Региональную программу «Зеленая повестка для Центральной Азии», Региональную стратегию адаптации к изменению климата и Региональную программу по охране окружающей среды для устойчивого развития. Это создает основу для системного и скоординированного подхода к решению экологических задач, — сказал Неъматов.

    Среди ключевых направлений дальнейшей работы он выделил привлечение инвестиций, развитие науки и технологий, расширение государственно-частного партнерства, а также усиление совместного мониторинга и экологического образования.

    По его словам, важно отметить, что в ходе нынешнего форума RES 2026 страны региона обозначили не только масштабы климатических вызовов, но и определили ключевые направления их преодоления.

    — Среди них — скоординированная мобилизация средств финансово-технического содействия, развитие научной базы, технологическая модернизация, а также формирование согласованных подходов к «зеленому» переходу. Особую актуальность приобретают вопросы привлечения частных инвестиций, развития государственно-частного партнерства, формирования единой научно-методологической платформы, расширения совместного мониторинга и исследований, а также вовлечения молодежи и развития экологического образования, — заявил эксперт. 

    Отдельно отмечены инициативы по созданию региональных научных инструментов — Центра по борьбе с опустыниванием, Единого атласа изменений окружающей среды и «Красной книги», что позволит сформировать единую систему данных и создать научную основу для принятия управленческих решений на региональном уровне.

    Также подчеркнута значимость молодежных и международных инициатив Узбекистана, включая Всемирный молодежный климатический форум, мероприятия Глобального экологического фонда в Самарканде и Всемирный форум по водосбережению. Они рассматриваются как вклад в укрепление глобальной экологической координации.

    В целом, как резюмировал эксперт, климатическая повестка в Центральной Азии становится стратегическим направлением, способствующим не только реагированию на вызовы, но и развитию сотрудничества, устойчивости и долгосрочного роста евразийского пространства. 

    Ранее мы писали, что на Региональном экологическом саммите в Астане заявили о разрыве между развитием «зеленой» энергетики и подготовкой кадров. 

    Узбекистан Астана Региональный экологический саммит (RES-2026) Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
