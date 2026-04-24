Уровень воды в Сергеевском водохранилище в СКО вновь повышается

По данным областного филиала РГП «Казгидромет», уровень воды в малых реках ежедневно понижается, на сегодня он в три раза ниже опасного уровня. Вблизи села Шоптыколь на границе с Акмолинской областью, в селах Дружба и Токсан би уровень воды в реке Есиль также понижается. Здесь прошла вторая волна паводка.

Вблизи города Сергеевка уровень воды в реке Есиль за сутки повысился на 89 сантиметров. Уровень воды над гребнем плотины достиг 116 сантиметров.

На гидрологическом объекте в Петропавловске зарегистрировано снижение уровня воды на 12 сантиметров. По прогнозам гидрологов, в Петропавловск вторая волна паводка придет в начале мая. Но его масштаб не будет таким, как в прошлом году.

Ранее сообщалось, что за счет притока воды из Акмолинской области, уровень воды в реке Есиль вновь начал повышаться.



