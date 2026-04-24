РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:17, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Уровень воды в Сергеевском водохранилище в СКО вновь повышается

    В Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области за прошедшие сутки уровень воды повысился на 14 сантиметров, водохранилище наполнено на 120%, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сергеевское водохранилище
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

    По данным областного филиала РГП «Казгидромет», уровень воды в малых реках ежедневно понижается, на сегодня он в три раза ниже опасного уровня. Вблизи села Шоптыколь на границе с Акмолинской областью, в селах Дружба и Токсан би уровень воды в реке Есиль также понижается. Здесь прошла вторая волна паводка.

    Вблизи города Сергеевка уровень воды в реке Есиль за сутки повысился на 89 сантиметров. Уровень воды над гребнем плотины достиг 116 сантиметров.

    На гидрологическом объекте в Петропавловске зарегистрировано снижение уровня воды на 12 сантиметров. По прогнозам гидрологов, в Петропавловск вторая волна паводка придет в начале мая. Но его масштаб не будет таким, как в прошлом году. 

    Ранее сообщалось, что за счет притока воды из Акмолинской области, уровень воды в реке Есиль вновь начал повышаться. 

    Теги:
    Петропавловск СКО Казгидромет Сергеевское водохранилище Паводки
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Сейчас читают