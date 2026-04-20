Вторая волна весеннего паводка проходит в СКО

По данным областного филиала предприятия «Казгидромет», за счет притока воды из Акмолинской области уровень реки Есиль снова начал расти. В районе села Шоптыколь района имени Габита Мусрепова за прошедшие сутки уровень реки повысился на 39 см. Вблизи села Дружба он увеличился на 28 см, а у села Токсан би — на 24 см. В районе города Сергеевка за одни сутки зафиксирован рост на 15 см, а в водохранилище — на 8 см.

По словам специалистов, пик второй волны, согласно прогнозу, ожидается на гидрологическом посту в конце апреля.

В то же время в Петропавловске уровень воды в реке Есиль начал снижаться. За прошедшие сутки уровень воды в городском водоеме уменьшился на 6 см.

В связи с этим открыли участок автодороги республиканского значения KZ15-09 «Обход г. Петропавловска» с 25 по 30 километр для всех видов транспорта.

Ранее движение транспорта было ограничено в связи с разливом реки Есиль и выходом воды на асфальтовое покрытие.